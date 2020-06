Meghan Markle jest w drugiej ciąży?! Nie udało jej się ukryć brzuszka przed czujnym okiem internautów!

Meghan Markle jest w drugiej ciąży?! Internauci zdają się nie mieć wątpliwości! Wszystko przez najnowsze zdjecia, jakie pojawiły się w sieci. Książę Harry i jego małżonka, pomimo tego, że zrezygnowali ze swoich królewskich obowiązków i postanowili żyć z dala od blasku fleszy, wciąż udzielają się charytatywnie. Ostatnie zdjęcia, z piekarni, w której pojawili się jako wolontariusze, wywołały w mediach ogromne spekulacje. Fani pary są pewni, że u Meghan widać już ciążowy brzuszek. Mają rację? Oceńcie sami.

Meghan Markle jest w drugiej ciąży? Nowe zdjęcia księżnej zszokowały internautów

Zdjęcia wykonane w jednej z amerykańskich piekarni, podczas charytatywnych aktywności Harry'ego i Meghan Markle wywołały spekulacje na temat drugiej ciąży. Internauci twierdzą, że spod fartuszka, jaki była księżna miała na sobie podczas pieczenia wypieków, wyłaniał się powoli zaokrąglający się już ciążowy brzuszek.

- Archie będzie miał rodzeństwo?

- Kwarantanna chyba im służy! To wygląda na ciążę

- Szykuje się kolejne baby Sussex? - pytali zaciekawieni w komentarzach

Myślicie, że rodzina Meghan i Harry'ego niedługo znowu się powiększy? Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy spekuluje się o drugiej ciąży Meghan Markle. Magazyn "New Idea" niedawno sugerował, że to właśnie dlatego żona Harry'ego prawie nie pojawia się publicznie, a podczas oficjalnych konferencji online, pokazuje się tylko od pasa w górę dodatkowo zakrywając sylwetkę luźnymi ubraniami.

Na zdjęciach z oficjalnego i charytatywnego wyjścia Meghan Markle i księcia Harry'ego do piekarni, internauci dopatrzyli się ciążowego brzuszka. Czy niedługo ich rodzina znowu się powiększy?

Na profilu HomeBoyIndustries znajdziecie dużą zdjęć z wizyty byłych książąt.

W końcu Meghan i Harry nigdy nie ukrywali, że chcieliby mieć dużą rodzinę!