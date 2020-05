Książę Harry przeżył załamanie nerwowe?! Zaskakujące ustalenia tabloidu

Książę Harry przeżył załamanie nerwowe?! Taką informację przekazał tabloid "The Globe"! Według ustaleń gazety, Harry rzekomo nie jest szczęśliwy po przeprowadzce do Ameryki i nie może znieść samotności i kontroli Meghan. Jednak inne media mówią w tej sprawie coś zupełnie innego.

Jaka jest prawda? Zobaczcie!

Szokujące doniesienia tabloidu "The Globe"

Kiedy tylko media obiegła informacja, że Meghan i Harry występują z rodziny królewskiej, co chwila pojawiają się nowe informacje na temat rzekomego kryzysu pary. Według części relacji zagranicznych mediów Harry nie odnajduje się za oceanem. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej obwiniają za wszystko jego żonę Meghan. Ich zdaniem to właśnie ona zmusiła swojego małżonka do separacji od rodziny. Teraz komentarze internautów podgrzały kolejne doniesienia.

Według ustaleń "The Globe", Książę Harry miał rzekomo trafić na oddział psychiatryczny w związku z leczeniem PTSD - zespołu stresu pourazowego. Podobno czuje się bardzo samotny i jest pod ogromną kontrolą swojej żony. To rzekomo miało spowodować pogorszenie się jego stanu. Ile w tym prawdy?

Sprawa zajął się portal gossipcop.com, według którego takie wydarzenie nie miało miejsca. Dwa tygodnie temu tabloid "The Globe" opublikował równie szokującą informację, jakoby Meghan zagroziła mężowi rozwodem, ponieważ ten rzekomo chciał wrócić do rodziny królewskiej. Te doniesienia również zostały zdementowane, a książę i jego żona podobno wiedzie szczęśliwe życie za oceanem.

East News

19 maja para świętowała swoją drugą rocznicę ślubu! Wygląda na to, że pomiędzy małżonkami relacje są w dalszym ciągu dobre!