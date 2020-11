Meghan Markle jest w ciąży?! "Harry modli się o córkę" donoszą zagraniczne media! 

Im bardziej Meghan Markle i książę Harry stronią od życia publicznego i mediów, tym większą sensację wzbudzają. Małżonkowie, których historia miłosna poruszyła nie tylko Wielką Brytanię, ale i resztę świata, zdecydowali się odłączyć od rodziny królewskiej i żyć na własną rękę. Czy u zakochanych szykują się kolejne zmiany? Na okładce jednego z tabloidów pojawiło się dwuznaczne zdjęcie aktorki, trzymającej się za brzuch. Meghan Merkle jest w drugiej ciąży?

6 maja 2019 roku cały świat świętował przyjście na świat małego Archie'go - syna i zaraz pierwszego dziecka księcia Harry'ego i Meghan Markle. Czy chłopczyk doczeka się siostry lub braciszka? Na łamach popularnego tygodnika pojawiło się nie tylko nietypowe zdjęcie. Tabloid donosi również o problemach w raju.

Meghan Markle i Harry są małżeństwem od 2018 roku. Co ciekawsze książę i aktorka poznali się zaledwie dwa lata wcześniej, a ich pierwsze spotkanie miało miejsce na randce w ciemno, którą zaaranżowała ich wspólna znajoma. Choć przez długi czas starali się zachować swój związek w tajemnicy, media wciąż nie dawały im spokoju. Koniec końców zakochani nie tylko wzięli iście bajkowy ślub, ale stworzyli jedną z najgorętszych par na świecie. Co teraz dzieje się u Meghan i Harrego? Jak donosi tabloid, nad ich małżeństwem zebrały się czarne chmury.

Meghan bardzo mocno przeżywała wybory i chciała zabrać głos. Ona i Harry pokłócili się o to, wybiegła z domu, zadzwoniła do znajomego, który ma prywatny odrzutowiec i planuje podróż do Meksyku - przekazał "New Idea".