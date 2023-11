Meghan Markle i książę Harry przebywają z wizytą w Afryce, gdzie spędzą kilka kolejnych dni. Para ma w planach odwiedzenie RPA, Botswany, Angoli i Malawi, ale swoją podróż zaczęła od Nyanga Township w Południowej Afryce.

Reklama

Oczywiście Meghan i Harry'emu towarzyszy ich synek Archie, który przyszedł na świat w maju tego roku i to pierwsza tak długa podróż w życiu chłopca. Archiego można było zobaczyć na lotnisku, a potem jego rodzice pojawili się publicznie już sami. Aż do teraz! Meghan i Harry zdecydowali się zabrać synka na oficjalne spotkanie i pokazali go na Instagramie. Nie będziemy ukrywać - to najsłodszy widok, jaki dziś zobaczycie.

Meghan i Harry pokazali Archiego na Instagramie

Meghan Markle i książę Harry udali się na oficjalne spotkanie i zabrali na nie synka Archiego, co uwiecznili na Instastories na Instagramie. Na nagraniu widać, jak szczęśliwa Meghan niesie synka na rękach i wydaje różne dźwięki, a książę Harry cały czas mówi synkowi, że "pozna Archa", co w pewnym momencie bardzo go rozbawiło. Słychać jego radosny śmiech, co oczywiście przy okazji uszczęśliwiło również jego rodziców.

Meghan i Harry bardzo rzadko pokazują Archiego - ostatni raz miało to miejsce podczas jego chrzcin, które odbyły się dokładnie dwa miesiące po jego narodzinach, czyli 6 lipca. Od tego momentu Archie oczywiście bardzo się zmienił - rośnie jak na drożdżach i staje się coraz bardziej ciekawym świata chłopcem i jak widać - bardzo radosnym. Zobaczcie poniżej zdjęcia. Czyż Archie nie jest słodki?

Instagram

Archie jest bardzo radosnym chłopcem

Instagram