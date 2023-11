Meghan Markle i książę Harry tuż po ślubie nie mieli zbyt wiele czasu dla siebie. Para musiała wypełnić wszystkie książęce obowiązki. Oprócz tego obowiązkowym punktem w ich planie zajęć była między innymi oficjalna impreza z okazji 70. urodzin księcia Karola. To było pierwsze publiczne wyjście Meghan Markle jako księżnej Sussex.

Meghan Markle i książę Harry nie mają zamiaru odpuścić podróży poślubnej. Do tej pory mówiono, że para wyruszy do Afryki. Jednak wyjazd do tak egzotycznego regionu świata łączył się z wieloma obostrzeniami. Jednym z nich było to, że Meghan Markle przez najbliższy czas nie może zajść w ciążę! Chodzi o leki na malarię, które muszą przyjmować wszyscy podróżujący w te rejony.

- Mogą być szkodliwe dla dziecka, jeśli zostały zażyte w momencie poczęcia lub w ciągu pierwszych 3 miesięcy ciąży - stwierdziła Dr Pat O'Brien, rzeczniczka Royal College of Obstetricians i Gynecologists w rozmowie z "The Sun".

Podróż poślubna Meghan i Harry'ego

Wygląda jednak na to, że plany Meghan Markle i księcia Harry'ego uległy zmianie. Zagraniczna prasa donosi, że książęca para porzuciła myśl o wyjeździe do Afryki. Podobno teraz małżonkowie poważnie myślą i wycieczce do Kanady. Para ma odpoczywać w luksusowej posiadłości na jednej z prowincji w Albercie. Fairmont Jasper Park Lodge to miejsce bardzo dobrze znane rodzinie królewskiej. Odpoczywała tam między innymi królowa Elżbieta II wraz ze swoim mężem, Filipem. To miejsce pokochali też inni wpływowi ludzie. W luksusowych apartamentach pomieszkiwał również Bill Gates. Noc w tak pięknym otoczeniu kosztuje aż 30 tysięcy dolarów!

Państwo młodzi mogą liczyć na królewskie przyjęcie. Meghan Markle i książę Harry będą mieli do dyspozycji oddzielny domek z dwoma kominkami, tarasem, sześcioma sypialniami oraz werandą! Czyżby ta nagła zmiana planów była podyktowana tym, że wyjazd do Afryki mógłby opóźnić ich plany związane z powiększeniem rodziny? Mamy taką nadzieję!

Meghan Markle i książę Harry wzięli ślub 19 maja

Czy niebawem ich rodzina się powiększy?