Meghan Markle już niedługo po raz pierwszy zostanie mamą. Podobno księżna Sussex urodzi na przełomie marca i kwietnia. Meghan Markle powoli szykuje się do nowej roli. Okazuje się, że tę sytuację postanowiła wykorzystać pewna kontrowersyjna celebrytka. Jak donoszą zagraniczne media, Kim Kardashian robi wszystko, aby zbliżyć się do Meghan Markle.

Kim Kardashian wyznaje zasadę, że znani przyjaciele pomogą jej zdobyć prestiż na długie lata. Po tym, jak próbowała (nieskutecznie) zaprzyjaźnić się z Beyonce, teraz przyszła pora na zbliżenie się do brytyjskiej rodziny królewskiej. Jak podaje Radar Online, Kim Kardashian za punkt honoru postawiła sobie nawiązanie bliskich relacji z Meghan Markle.

- To jej nowy projekt. Kim jest przekonana, że ona i Meghan pewnego dnia będą najlepszymi przyjaciółkami - zdradza źródło serwisu.

Podobno Kim Kardashian już teraz zaczęła poszukiwania wyjątkowego prezentu dla pierwszego dziecka Meghan Markle i księcia Harry'ego.

- Uważa, że to świetny moment, by przypomnieć jej, że ona i Kanye to szczere i troskliwe osoby. Chce podarować książęcemu dziecku prezent, który zrobi na Meghan wrażenie. Już teraz przegląda oferty z dziecięcą biżuterią z diamentów i śpioszkami od najlepszych projektantów - czytamy w zagranicznej prasie.