1 z 6

Meghan i Harry wzięli również udział w oficjalnym rozpoczęciu rozgrywek. Uwagę przykuwa skromna stylizacja księżnej. Amerykanka postawiła na czarną sukienkę od Stelli McCartney. Co ciekawe, zrezygnowała z wysokich obcasów na rzecz baletek od Aquazzura Deneuve. To niespotykane, bowiem na tak oficjalnych wydarzeniach przedstawicielki rodziny królewskiej zawsze mają na sobie szpilki. Czy w ten sposób Meghan podpadnie królowej? Elżbiecie II może nie spodobać się również fakt, że jej wnuk i Markle nie szczędzili sobie czułości i prawie cały czas trzymali się za ręce. To niezgodne z protokołem królewskim!