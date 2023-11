Reklama

Meghan Markle, zanim została księżną Sussex, wiodła całkiem normalny żywot. Mieszkała w Kanadzie, gdzie grała między innymi w serialu "The Suits". Meghan Markle, choć była gwiazdą, sama jednak musiała dbać o swój dom. Okazuje się, że żona księcia Harry'ego całkiem nieźle sprawdzała się w roli gospodyni domowej. Gotowanie to jej prawdziwy żywioł, co udowodniła podczas ostatniej akcji charytatywnej, w którą żywo się zaangażowała.

Meghan Markle gotuje w Londynie

Pałac Kensington ujawnił niedawno, w jaki projekt zaangażowała się Meghan Markle. Choć początkowo księżna Sussex robiła to tylko prywatnie, jej spotkania z kobietami, które ucierpiały podczas pożaru Grenfell Tower w Londynie, przerodziły się w piękną inicjatywę. Od stycznia żona księcia Harry'ego spotykała się z paniami, które gotowały wspólnie posiłki i w ten sposób stworzyły Th Hubb Community Kitchen. Te spotkania miały terapeutyczną moc. Dzięki nim kobiety mogły nie tylko wymienić się przepisami, ale również wspólnie przerobić traumę, która ich dotknęła. Meghan Markle z nieskrywanym entuzjazmem towarzyszyła im w tych spotkaniach. W końcu kobiety doszły do wniosku, że dzięki wspólnemu gotowaniu można zrobić też coś pożytecznego. W ten sposób powstała charytatywna książka kucharska. Pieniądze z jej sprzedaży zasilą społeczność The Hubb Community Kitchen.

Meghan Markle świetnie radzi sobie w kuchni

