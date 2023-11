Zamiast miesiąca miodowego same obowiązki! Jeśli Meghan Markle myślała, że po ślubie z Harrym jej życie stanie się bajką, zdecydowanie się pomyliła. Nowa księżna nie miała nawet czasu pojechać ze swoim mężem w długą podróż poślubną, ponieważ ma wiele obowiązków na królewskim dworze. Najpierw w weekend uczestniczyła w obchodach 92-urodzin królowej Elżbiety II, a w czwartek wybrała się z królową w oficjalną podróż do Cheshire. I choć to oficjalna delegacja z królową powinna budzić większe emocje, wciąż nie cichną echa debiutu Meghan na słynnym balkonie pałacu Buckingham. Dlaczego?

Reklama

Zobacz: Pierwszy raz oficjalnie obok siebie! Księżna Kate czy Meghan - która lepiej wypadła na urodzinach Elżbiety II?

Meghan Markle o krok od kolejnej wpadki

Najpierw pisano o tym, że Meghan była bardzo zdenerwowana i Harry mówił jej, co ma robić. Teraz okazuje się, że Meghan nie wiedziała, kiedy powinna ukłonić się królowej. Zgodnie z protokołem - gdy wchodzi królowa i członkowie rodziny widzą ją tego dnia po raz pierwszy, powinni się jej ukłonić ( tak było w kościele podczas ślubu księcia Harry'ego i Meghan). Tak też było w weekend - członkowie rodziny królewskiej ukłonili się na widok królowej. A wśród nich Meghan, której Harry dał znak, kiedy ma to zrobić. Meghan spytała: "Zrobić to?", a Harry przytaknął.



Ten moment uchwyciły też kamery. Jak to wyglądało? Zobacz wideo!

Kilka dni później Meghan udała się z królową do Cheshire, gdzie uczestniczyły w otwarciu nowego mostu Mersey Gateway i przedstawieniu dzieci z miejscowej szkoły. Bawiły się razem świetnie! Na miejscu Meghan również miała problem z tym, jak się zachować w jednej z sytuacji. Kto jej wtedy pomógł? Sama królowa!

Zobacz: Wpadka Meghan Markle podczas pierwszej wspólnej wizyty z królową! Jak wybrnęła? Nie uwierzycie!

Meghan Markle ma za sobą debiut u boku królowej!

East News

Reklama

Jak i również debiut na balkonie pałacu Buckingham