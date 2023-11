1 z 4

Księżna Sussex przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim i rzadko pojawia się publicznie. Dało to pole do spekulacji dla magazynu "The Globe", który twierdzi, że Meghan jest w bardzo złej kondycji psychicznej, a depresję poporodową zajada słodyczami przez co przytyła 16 kilogramów. Według doniesień tabloidu depresja jest spowodowana tym, że księżna nie radzi sobie w roli mamy i nie może wrócić do figury sprzed ciąży. Na uwagę zasługuje fotografia płaczącej Meghan, która faktycznie nie wygląda najlepiej! O co chodzi?