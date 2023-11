Dzisiejszy dzień, 6 lipca, był wyjątkowy dla Meghan Markle i księcia Harry'ego. Dokładnie dwa miesiące od narodzin ich synka Archiego, chłopiec został ochrzczony w prywatnej kaplicy na zamku w Windsorze. Ceremonia była prywatnym wydarzeniem, ale książęca para zdecydowała się pokazać rodzinne zdjęcia i przy okazji... twarz Archiego! To pierwsze takie zdjęcie syna Meghan Markle i księcia Harry'ego! Zobaczcie poniżej, do kogo jest podobny!

Meghan Markle i książę Harry pokazali twarz Archiego

Na oficjalnym profilu książęcej pary na Instagramie "sussexroyal" pojawiły się pierwsze zdjęcia z chrztu Archiego. Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się podzielić ze swoimi fanami tym ważnym wydarzeniem. Pierwsze zdjęcie przedstawia całą książęcą rodzine - na fotografii znaleźli się Meghan Markle, książę Harry, dwumiesięczny Archie, a także książę Karol z księżną Camillą, mama Meghan oraz książę Willam z księżną Kate.

East News

Druga fotografia jest jeszcze bardziej wyjątkowa. Widać bowiem na niej Meghan, Harry'ego i twarz Archiego! To pierwsze takie zdjęcie syna książęcej pary. Do tej pory Meghan i Harry pokazywali jedynie fragmenty twarzy swojego synka. Teraz zdecydowali się pokazać go światu. Widać, że Archie jest bardzo podobny do Meghan! Okazuje się jednak, że odziedziczył również cechy swojego taty - prawdopodobnie będzie mieć rude włoski!

Instagram

Książęca para do tej pory pokazywała jedynie fragmenty twarzy swojego synka

Instagram