Autorka książek na temat życia brytyjskiej rodziny królewskiej, Katie Nicholl, zaznacza:

Postawili swoim znajomym twarde ultimatum. Mają respektować umowne milczenie. Rozmawiasz z prasą - wylatujesz. Harry nigdy nie przejmował się tym, co pisano na jego temat. Zawsze mówił, że to stek bzdur. Ale jest bardzo opiekuńczy w stosunku do Meghan.