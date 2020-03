Meghan i Harry pojawili się na londyńskich salonach! To ich pierwsze oficjalne wyjście po opuszczeniu rodziny królewskiej!

Meghan i Harry odkąd oznajmili, że opuszczają rodzinę królewską, nie pojawiali się na ważnych imprezach w Londynie i wycofali się z życia publicznego. Para zaczęła układać swoje życie na nowo z dala od fotoreporterów i wyjechała do Kanady. Teraz jednak to się zmieniło i Meghan oraz Harry pojawili się na rozdaniu nagród Endeavour Fund Awards. Jest to pierwsze oficjalne publiczne wyjście tej pary od czasów rozstania się z rodziną królewską.

Meghan i Harry pokazali się publicznie po raz pierwszy po opuszczeniu rodziny królewskiej

Na początku stycznia Meghan i Harry zaskoczyli chyba wszystkich! Zarówno media jak i fani na całym świecie nie mogli uwierzyć, że książęca para zdecydowała się odejść z rodziny królewskiej. To wydarzenie odbiło się szerokim echem! Chociaż od dawna było wiadomo, że relacje pomiędzy małżeństwem i pozostałymi członkami "royalsów" były dość napięte, to jednak nikt nie mógł przewidzieć, że ta dwójka zdecyduje się na tak odważny krok!

Meghan i Harry przeprowadzili się do Kanady i odsunęli się od życia publicznego. Zaczęli także ograniczać swoje obowiązki związane z pełnieniem funkcji książęcej pary. Jednak 5. marca małżeństwo powróciło do Londynu i pojawiło się po raz pierwszy od czasów opuszczenia rodziny królewskiej na publicznym wyjściu. Meghan i Harry wzieli udział w Endeavour Fund Awards.

Endeavour Fund Awards to niezwykle ważne wydarzenie dla wszystkich Brytyjczyków. Odkąd tylko Meghan i Harry zaczęli być ze sobą, zawsze uczestniczyli w tej uroczystości. Ich udział w tej imprezie jest pierwszym, oficjalnym, publicznym wyjściem od czasu rezygnacji z pełnienia obowiązków rodziny królewskiej. W marcu para będzie musiała jeszcze kilkukrotnie wypełnić swoje ostatnie obowiązki jako książęca para. Endeavour Fund Awards jest jednym z nich.

Zarówno Meghan jak i Harry zaprezentowali się bardzo elegancko i z klasą. Na twarzach małżeństwa widniały szerokie uśmiechy. Nie da się nie zauważyć, że są bardzo szczęśliwi!

Meghan Markle wyglądała przepięknie w niebieskiej sukience od samej Victorii Beckham!

Nawet obfite opady deszczu nie zepsuły humorów Meghan i Harrego!