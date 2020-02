Meghan Markle znów podpadła Elżbiecie II. Jej nowe oświadczenie rozwścieczyło królową?

Królowa nie zgodziła się, aby Meghan i Harry po opuszczeniu rodziny królewskiej posługiwali się tytułem "royal" ani używali tej nazwy do własnych celów. Chodzi oczywiście o nazwanie fundacji "Sussex Royal" i stworzenie marki o tej samej nazwie. Będą musieli zmienić też nazwę swojego Instagrama. Meghan nie była zadowolona z tego powodu! Nie uwierzycie, co zrobiła...

Meghan opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym pisze, odnosząc się do zakazu królowej dotyczącego używania nazwy "royal", że to oni sami zdecydowali się zrezygnować z używania tej nazwy.

Tom Bower, biograf księcia Karola, nie ma wątpliwości, że Meghan jest zła na królową, że nie pozwoliła jej i Harry'emu posługiwać się nazwą "royal":

Oświadczenie było złośliwą furią Meghan. To, czego Meghan chce, to dostanie. Było to niegrzeczne w stosunku do królowej. To, co jest w tym złośliwe to fakt, że niedawno wżeniła się w rodzinę królewską i opuściła ją. Ale chciała to zrobić na swoich warunkach - powiedział Tom Bower w "Good Morning Britain".