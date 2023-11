Reklama

Nie trzeba być wielkim fanem brytyjskiej rodziny królewskiej, by się domyślać, że jej członkowie mogą liczyć na mnóstwo względów, a także są jednymi z najlepiej chronionych ludzi na świecie. Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że mają całkiem sporo swobody (w końcu księżna Kate i książę William zostali nieraz przyłapani przez paparazzi, a gdyby nie wzmożona ochrona, nigdy by do tego nie doszło), to jednak jest zupełnie inaczej. Teraz okazuje się, że ze względów bezpieczeństwa ochroniarze książęcych par posługują się tajemnymi kodami, a nawet nadali im sekretne imiona w swoich telefonach. Nigdy nie zgadniecie jakie!

Sekretne imiona książęcych par

Na jaw wyszło właśnie, że ochrona królewskiej rodziny ma na swoich telefonach numery do księżnej Kate, księcia Williama, księcia Harry'ego i Meghan. To oczywiste, ale z pewnością nikt się nie spodziewał, pod jakimi imionami numery zostały wpisane. Ze względów bezpieczeństwa, nie można było ich zanotować pod prawdziwymi danymi, są więc sekretne - jak podaje "Daily Mail", William i Kate byli wpisani jako "Danny Collins" i "Daphne Clark", a Harry i Meghan jako "David Stevens" i "Davina Scott".

Nazwiska te są nieprzypadkowe, ponieważ ich inicjały odnoszą się do oficjalnych tytułów królewskich. Oczywiście regularnie są zmieniane, więc obecnie ochroniarze z pewnością posługują się już innymi nazwiskami. Ciekawe, jak wpisana jest królowa Elżbieta II? :)

Ciekawe, czy książęce pary znają swoje sekretne imiona?

