Księżna Sussex towarzyszy swojemu mężowi w oficjalnej podróży do Afryki. Jest to jej pierwsza podróż po urodzeniu dziecka. Meghan nie zostawiła 4-miesięcznego Archiego w domu, a zabrała go ze sobą za granicę. Do tej pory 38-latka nie zaliczyła żadnej wpadki, co bardzo podoba się królowej! Fani brytyjskiej rodziny chwalą żonę Harry'ego i nie mogą oderwać wzorku od jej brzucha, który przy każdym wyjściu jest mocno podkreślany! Czy Amerykanka chce nam przez to coś powiedzieć?