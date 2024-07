1 z 14

Co to był za mecz! Polska wygrała z Rumunią 3:0. Mecz w Bukareszcie odbył się w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji. Po dramatycznym spotkaniu, nasza reprezentacja wygrała z Rumunią i zdobyła trzy punkty po bramce Kamila Grosickiego (11 minuta meczu) i dwóch golach Roberta Lewandowskiego (83' i 90').

W drugiej połowie spotkania doszło do bardzo groźnej sytuacji. W kierunku Roberta Lewandowskiego, który stał na polu karnym przeciwnika, została rzucona petarda, która wybuchła obok naszego piłkarza. Polak padł na murawę. Po kilku minutach całe szczęście wrócił na boisko, a lekarz reprezentacji potwierdził, że wszystko jest już dobrze. Jak to wyglądało? Zobacz w kolejnych slajdach!