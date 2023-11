2 z 13

EXUMA GYM to najbardziej luksusowy klub fitness w Warszawie, otwarty z końcem września 2017 roku. Siłownia mieści się w przestrzeni budynku The Tides, znajdującym się nad samym brzegiem Wisły. Wyjątkowa lokalizacja zapewnia widok na rzekę oraz Stadion Narodowy. Powierzchnia dwupoziomowego klubu wynosi blisko 1500 m2, a jej aranżacja nawiązuje do najnowszych trendów w designie, co dodatkowo wpływa na nietuzinkowość oraz ekskluzywność miejsca.

EXUMA GYM gwarantuje swoim gościom najwyższą jakość świadczonych usług.

Znajdziemy tu światowej renomy sprzęty fitness marki Life Fitness oraz Hammer Strenght, które zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane na specjalne zamówienie Exuma Gym. Klub zapewnia także doskonale wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz profesjonalną obsługę. Znajdziemy w nim kilka sekcji, w tym m.in. strefy cardio, spinning, maszyn siłowych i wolnych ciężarów, funkcjonalną, fitness oraz wellness, a także recepcję i gabinet fizjoterapeutyczny.

Z myślą o wszystkich członkach EXUMA GY, została także stworzona wydzielona strefa relaksu, w której można odpocząć w komfortowych warunkach. W klubie znajduje się autorski Fit-bar serwujący świeżo wyciskane soki oraz zdrowe przekąski. Goście mają także do swojej dyspozycji saunę suchą, serwis ręczników oraz prywatny parking.

Exuma Gym jest otwarta od poniedziałku do piątku w g. 6.00 – 23.00, a w weekendy w g. 8.00 – 22.00.