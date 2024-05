Sylwia Peretti przerwała milczenie i pokazała na Instagramie wzruszające nagranie. Celebrytka w pięknym wpisie wspomina ukochanego syna, który zginął w wypadku samochodowym. Sylwia Peretti wyznała, że właśnie dziś Patryk świętowałby swoje 25. urodziny. Słowa zrozpaczonej matki chwytają za serce.

Już wkrótce minie rok od dramatycznego wypadku, w którym zginął ukochany syn Sylwii Peretti. Patryk wziął udział w wypadku do którego doszło w lipcu 2023 roku w Krakowie. Samochód, którym jechał z kolegami wpadł w poślizg i dachował. Niestety, zginęli wszyscy. Po śmierci syna Sylwia Peretti zniknęła z życia publicznego i mocno ograniczyła aktywność na Instagramie. Ostatnio Sylwia Peretti dodała poruszające nagranie tuż przed świętami wielkanocnymi, a teraz znów pokazała wyjątkowy film. Okazuje się, że właśnie dziś syn byłej "Królowej życia" świętowałby swoje urodziny.

Sylwia Peretti wciąż bardzo cierpi po stracie jedynego dziecka. W najnowszym wpisie przytacza słowa, jakie usłyszała kiedyś od syna.

Synek... nie słyszę co mówisz, ale widzę co robisz.Jesteś tak namacalny, tak bardzo wyczuwalny, że mogłabym cię dotknąć z zamkniętymi oczami. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, nabrało innego znaczenia.Jak daleko sięga granica niemożliwego?Nie zrozumie tych słów ten, kto nie stracił najważniejszej osoby...Wiem że jesteś przy mnie i bez przerwy upominasz mówiąc:''Mamuśka zawsze mówiłaś że damy rade, przecież ty nie możesz się poddać!'' - dźwięczą mi te słowa jak mantra..

Synek... nie słyszę co mówisz, ale widzę co robisz.Jesteś tak namacalny, tak bardzo wyczuwalny, że mogłabym cię dotknąć z zamkniętymi oczami. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, nabrało innego znaczenia.Jak daleko sięga granica niemożliwego?Nie zrozumie tych słów ten, kto nie stracił najważniejszej osoby...Wiem że jesteś przy mnie i bez przerwy upominasz mówiąc:''Mamuśka zawsze mówiłaś że damy rade, przecież ty nie możesz się poddać!'' - dźwięczą mi te słowa jak mantra..

Celebrytka nie ukrywa, że nie może poradzić sobie po śmierci Patryka.

Jedyne na co teraz czekam, to spotkanie z Tobą.Chodzę jak we mgle, nie widzę tego świata i po omacku trwam oczekując kolejnego dnia, bo wiem że on zbliża mnie do Ciebie. Jestem tak strasznie zmęczona brakiem Ciebie...Urodzinowo obiecuję Ci, że będę dbać o moje jedno skrzydło, by jak już się spotkamy, nierozerwalnie połączymy się w jedno i jak dawniej, razem, poszybujemy ku dobremu.Kocham cię Synek!

wyznała Sylwia Peretti.