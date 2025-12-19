Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz byli w związku przez 13 lat, a w 2021 roku wzięli ślub. Jak przyznał sam aktor, w ostatnim czasie ich relacja nie układała się najlepiej. Potwierdzeniem kryzysu było złożenie w tym roku pozwu rozwodowego przez Izabelę Warykiewicz, w którym domagała się orzeczenia o winie męża. Dziś Popiel pierwszy raz opowiedział o kulisach rozstania.

Maurycy Popiel przerwał milczenie ws. rozwodu z żoną

W podcaście „Dobrze powiedziane”, prowadzonym przez Katarzynę Węsierską, aktor zdobył się na szczerość. Wspominał, jak trudno było mu stanąć na nogi po rozstaniu z byłą żoną, Izabelą Warykiewicz. Przyznał, że decyzja o zakończeniu związku była efektem wielu trudnych doświadczeń, które skłoniły go do refleksji.

Decyzja o zakończeniu związku jest wynikową pewnych dłużej trwających doświadczeń i uzmysławia, że coś trzeba zrobić z tym życiem. Że tak jak ono wyglądało dotychczas, ono nie może już wyglądać wyznał w podcaście.

Maurycy przyznał, że w ostatnim czasie czuł się wyjątkowo samotny, zagubiony i niezrozumiany przez otoczenie. Choć wiedział, że podejmuje słuszne decyzje, nie odczuwał wsparcia ze strony "świata". Był świadomy, że chcąc zmienić swoje życie, został zdany tylko na siebie.

Zakończyliśmy związek z żoną i to mnie jakoś tak... Przede wszystkim poczułem się taki samotny na zasadzie, że jestem ja kontra świat. I że w świecie trochę nie ma reguł, to znaczy są, ale są ustanowione tylko między ludźmi. Natomiast świat ma je trochę gdzieś. Wobec tego, co ja zrobię względem tego świata, czy zacznę go formować wokół siebie, czy wrzucę się w te reguły i będę postępował tak, jak się ode mnie oczekuje wyznał Maurycy Popiel.

Maurycy Popiel musiał skorzystać z pomocy terapeuty

Rozstanie sprawiło, że Maurycy musiał poukładać swoje życie na nowo. Aktor przyznał, że na początku trudno było mu samemu uporządkować myśli i cele, dlatego skorzystał z pomocy terapeutycznej. Jak wyznał, teraz jest świadomy, że szczęście zależy wyłącznie od niego i że wszystko leży w jego rękach.

Najpierw byłem zagubiony, potrzebowałem pomocy terapeutycznej, żeby poukładać sobie pewne rzeczy w głowie i żeby zobaczyć, że wszystko zależy ode mnie. I to jest trochę droga do szczęścia, żeby pozwolić sobie na doświadczanie życia przyznał aktor.

Czy Maurycy Popiel ma dziewczynę?

Maurycy Popiel od pewnego czasu spotyka się z 31-letnią aktorką, Magdaleną Dwurzyńską. To absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi, znana m.in. z roli Sylwii Koneckiej w serialu "Malanowski. Nowe rozdanie" oraz filmu "Błazny". Występowała również w popularnych produkcjach, takich jak "Na sygnale" czy "Na dobre i na złe". Co ciekawe, aktorka niedawno dołączyła do serialu "M jak miłość" i zagrała w jednej ze scen u boku Olka, wcielając się w rolę Klaudii. Oboje nie potwierdzają jednak swojego związku?

Zobacz także:

Maurycy Popiel pierwszy raz o rozstaniu, fot. Adam Jankowski/REPORTER Maurycy Popiel pierwszy raz o rozstaniu. "Byłem zagubiony", fot Adam Jankowski/REPORTER