Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" postanowiliśmy zapytać parę numer jeden o dotychczasowe emocje. Okazuje się, że zarówno Sara Janicka jak i Maurycy Popiel mają się świetnie.

Maurycy Popiel o emocjach po ćwierćfinałowym odcinku

Maurycy Popiel podsumował dotychczasowe chwile w "Tańcu z Gwiazdami". Wyjawił, że był to intensywny czas w szczególności po ćwierćfinałowym odcinku show, kiedy to trzeba było ułożyć aż dwie choreografie. Pomimo dużej ilości pracy Maurycy wyjawił, że ma się świetnie.

To był intensywny tydzień. Ułożyć dwie choreografie. Ja myślałem, że ta jedna to jest hardcore - zdradził aktor.

Już niebawem zobaczymy pięć par, które przeszły do półfinału:

Maurycy Popiel i Sara Janicka;

Tomasz Karolak i Izabela Skierska;

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar;

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko;

Mikołaj “Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Całość rozmowy z Maurycym i Sarą zobaczycie w naszym wideo.

