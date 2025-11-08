Maurycy Popiel nie owijał w bawełnę: "Było intensywnie"
Maurycy Popiel i Sara Janicka to jedna pięciu par, które przeszły do półfinału. Już 9 października na antenie Polsatu będzie można zobaczyć kolejne tańce tej oto pary. Jakie emocje do tej pory towarzyszyły parze numer 1?
Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" postanowiliśmy zapytać parę numer jeden o dotychczasowe emocje. Okazuje się, że zarówno Sara Janicka jak i Maurycy Popiel mają się świetnie.
Maurycy Popiel o emocjach po ćwierćfinałowym odcinku
Maurycy Popiel podsumował dotychczasowe chwile w "Tańcu z Gwiazdami". Wyjawił, że był to intensywny czas w szczególności po ćwierćfinałowym odcinku show, kiedy to trzeba było ułożyć aż dwie choreografie. Pomimo dużej ilości pracy Maurycy wyjawił, że ma się świetnie.
To był intensywny tydzień. Ułożyć dwie choreografie. Ja myślałem, że ta jedna to jest hardcore
Już niebawem zobaczymy pięć par, które przeszły do półfinału:
- Maurycy Popiel i Sara Janicka;
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska;
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar;
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko;
- Mikołaj “Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.
Całość rozmowy z Maurycym i Sarą zobaczycie w naszym wideo.
Zobacz także: Nagłe zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Produkcja poinformowała