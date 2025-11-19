Maurycy Popiel i Sara Janicka zajęli drugie miejsce w jubileuszowym sezonie "Tańca z Gwiazdami". W życiu zawodowym aktora dzieje się wiele, a jak wygląda jego życie prywatne? Po finale paparazzi przyłapali go z tajemniczą blondynką. Widok ten mógł być dla wielu osób zaskoczeniem, gdyż jesienią ubiegłego roku aktor rozstał się ze swoją żoną.

Maurycy Popiel u boku nowej ukochanej

Maurycy Popiel, znany widzom z serialu "M jak miłość" i ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", znalazł się w centrum medialnej burzy. Aktor, który w 2021 roku poślubił aktorkę Izabelę Warykiewicz, nieoczekiwanie rozstał się z żoną. To Izabela złożyła pozew o rozwód i to z orzeczeniem o winie. Para poznała się na planie "M jak miłość", gdzie zarówno Popiel, jak i Warykiewicz występowali. Choć ich relacja wydawała się stabilna, kulisy związku okazały się inne. Aktorka przyznała w wywiadach, że jej życie po rozstaniu "wywróciło się o 180 stopni".

Tuż po finale 30. edycji "Tańca z Gwiazdami", w którym Popiel zajął drugie miejsce, aktor został przyłapany przez paparazzi na after party w towarzystwie blondynki. Para nie ukrywała bliskości – trzymali się za ręce i wymieniali pocałunki.

Kim jest Magdalena Dwurzyńska?

Okazało się, że nową partnerką Maurycego Popiela jest 31-letnia aktorka Magdalena Dwurzyńska. To absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi, która na swoim koncie ma role w takich produkcjach jak "Błazny", "Barwy Szczęścia" oraz "Malanowski i partnerzy. Nowe rozdanie".

Dwurzyńska związana jest również z Teatrem im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. W 2024 roku otrzymała prestiżową nagrodę "Rising Star" na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego "Off Camera" w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. Aktorkę można zobaczyć również na deskach Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

Nowa miłość na planie "M jak miłość"

Historia Popiela i Dwurzyńskiej ma również związek zawodowy. Nowa partnerka aktora niedawno dołączyła do obsady serialu "M jak miłość". Co ciekawe, już w jednym z ostatnich odcinków ich bohaterowie spotkali się na ekranie – serialowy Olek Chodakowski, grany przez Popiela, próbował poderwać postać Klaudii, w którą wcieliła się właśnie Dwurzyńska.

Scena była nie tylko humorystyczna, ale też przewrotna – Olek zaproponował Klaudii pieniądze, sądząc, że jest prostytutką, za co został oblany drinkiem. Choć to tylko fikcja, rzeczywistość okazała się znacznie bardziej romantyczna.

