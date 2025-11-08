Maurycy Popiel i Sara Janicka doszli już do półfinału „Tańca z Gwiazdami”. Wielki finał coraz bliżej. Co dalej? Czy para numer 1 myśli już o tym, co będzie po zakończeniu programu? Czy będą tęsknić za wspólnymi treningami?

Maurycy Popiel o wspólnych treningach z Sarą Janicką

Aktor przyznał, że udział w programie stał się dla niego czymś znacznie więcej niż tylko telewizyjnym projektem. Wspólne treningi z Sarą Janicką stały się nieodłączną częścią jego codzienności.

Pojawia się taka myśl, że to już dobiega końca (...). Jest mi trochę przykro. Muszę przyznać, że przyzwyczaiłem się trochę do naszych codziennych treningów od trzech miesięcy - zdradził aktor.

Choć przed nimi jeszcze półfinałowy występ, aktor nie ukrywa, że sama myśl o pożegnaniu z taneczną salą i intensywnym rytmem prób budzi w nim nostalgię.

Musimy jutro się skupić na kolejnych dwóch choreografiach - wyjawił Maurycy.

Nie da się ukryć – ich wspólna historia na parkiecie poruszyła widzów, a nadchodzący półfinał zapowiada się wyjątkowo emocjonalnie.

To i wiele więcej para numer 1 zdradziła w rozmowie z naszym reporterem. Zobaczcie, co jeszcze powiedzieli tuż przed półfinałem „Tańca z Gwiazdami”!

