Maurycy Popiel, aktor znany widzom głównie z serialu "M jak miłość", oficjalnie rozstał się ze swoją żoną, Izabelą Warykiewicz. Małżeństwo aktorskiej pary trwało od 2021 roku, kiedy to powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Przez długi czas oboje konsekwentnie unikali komentarzy dotyczących życia prywatnego i mało eksponowali swoją relację mediach, co czyniło ich jedną z najbardziej tajemniczych par polskiego show-biznesu. Pytania o relacje między małżonkami powróciły ze zdwojoną siłą w trakcie ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami", w której aktor tworzył parę taneczną wraz z tancerką Sarą Janicką. Ucinanie tematu przez Maurycego nie zaspokoiło ciekawości internautów, którzy dzisiaj dowiedzieli się już o oficjalnym statusie jego małżeństwa.

Maurycy Popiel rozwiódł się

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, 29 grudnia 2025 roku przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga zapadł wyrok końcowy w sprawie rozwodowej Maurycego Popiela i Izabeli Warykiewicz. Tym samym para dołączyła do grona polskich gwiazd, których małżeństwa zakończyły się w 2025 roku. Początkowo postępowanie toczyło się przed krakowskim sądem, jednak zgodnie z postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2025 roku, akta sprawy zostały przekazane do sądu warszawskiego 25 lipca 2025 . Od tamtej pory sprawa kontynuowana była już w stolicy i to właśnie tutaj znalazła swój finał.

Pozew rozwodowy złożony przez Izabelę Warykiewicz

Izabela Warykiewicz złożyła pozew o rozwód z Maurycym Popielem już w lipcu 2024 roku. Co szczególnie przykuło w tym uwagę internautów? Był to pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. Ta informacja została ujawniona przez Izabelę Warykiewicz dopiero po kilku miesiącach od złożenia dokumentów (prywatnym wyznaniem podzieliła się w rozmowie z mediami oraz podczas podcastu "HerraOnAir", gdzie opowiedziała o trudnych emocjach towarzyszących rozstaniu). Aktorka w wywiadach podkreślała, że decyzja o zakończeniu małżeństwa była dla niej wyjątkowo bolesna i miała wpływ na wszystkie sfery życia.

Moje życie prywatne wywróciło się o 180 stopni. To wpłynęło na wszystko. (...) Przeżywać coś takiego dużego, bo to była dla mnie bardzo duża sprawa i ciężka sprawa. I nadal troszkę jeszcze jest - mówiła w podcaście.

W dalszym ciągu nie ujawniono jednak, czy sąd przychylił się do jej wniosku o orzeczenie winy jednej ze stron. Przedstawiciele instytucji sądowej przekazali jedynie, że wyrok z dnia 29 grudnia 2025 roku został wydany i oczekuje na uprawomocnienie.

We wskazanej sprawie zapadło orzeczenie końcowe. Data orzeczenia to 29 grudnia 2025 roku. Teraz oczekuje na uprawomocnienie. - informuje Pudelek.

Jak dotąd ani Maurycy Popiel, Ani Izabela Warykiewicz nie zabrali publicznie głosu po wyroku sądu. Konsekwentnie unikają rozgłosu i medialnych sensacji związanych z ich życiem prywatnym, nie ujawniając szczegółów ich rozstania.

Zobacz także: