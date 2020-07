Matt z "Hotelu Paradise" chciał być jak Massimo z "365 dni" Blanki Lipińskiej. W sieci wylał się hejt

Jakiś czas temu, Matt z "Hotelu Paradise" porównał kolegę z programu, Łukasza, do Massimo z "365 dni". Teraz sam zapozował odtwarzając zdjęcie przystojnego Włocha z ekranizacji kontrowersyjnego erotyku Blanki Lipińskiej. Nie wszystkim spodobał się ten pomysł i pomimo wsparcia innych uczestników programu, pod twórczym zdjęciem Matta pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy.

Zobacz także: Łukasz z "Hotelu Paradise" pokazał zdjęcie, na którym wygląda identycznie jak Massimo z "365 dni"!

Matt z "Hotelu Paradise" jak Massimo z "365 dni"

"365 dni" narobiło dużego szumu w światowych mediach. Po międzynarodowej premierze na Netflixie, film pobił rekord, ponieważ jako pierwszy w historii tej platformy trafił do TOP 10 najchętniej oglądanych filmów aż dwa razy. Filmowy Massimo cieszy się ogromną popularnością, a na Instagramie obserwuje go ponad 7,5 miliona osób, a to wszystko za sprawą ekranizacji erotyku Blanki Lipińskiej!

Do najbardziej hot mężczyzny ostatnich miesięcy porównał się Matt z "Hotelu Paradise". Odtworzył jedno ze zdjęć Michele Morrone z "365 dni". Publikując zestawienie napisał:

Miłego weekendu! Inspired by @iammichelemorroneofficial

Zdjęcie kolegi z programu skomentował Chris oraz Marta:

- On ma druga rękę na nodze. Fota straciła cały urok przez to 😐😂❤️ - napisał Chris, a Marta przypomniała sobie zdjęcie Łukasza, które również przypominało Massimo:

- @lukasz_hotelparadise masz konkurencję 😁❤️

Jednak challenge chłopaków z "Hotelu Paradise" nie wszystkim się spodobał, a pod zdjęciem Matta pojawiło się wiele krytycznych komentarzy od fanów Michele Morrone:

- Żenada człowieku tylko się ośmieszasz tym foto. Michele jest tylko 1 a ty z niego nie masz nic a nic.

- Nie widzę podobizny bądź sobą nie naśladuj :) 👏

- Chłopie do kogo ty się porównujesz zero podobieństwa 🤣

Na szczęście pojawiło się również wiele rozsądnych komentarzy:

Naprawdę nie rozumiem tych niemiłych komentarzy. Ludzie nie mają w sobie za grosz luzu, pospinali się tym zdjęciem jakby czyjeś życie od tego zależało 😂 i Ty i M. Jesteście bardzo przystojni i tyle!

Myślicie, że Matt zasłużył tym zdjęciem na taką krytykę? W końcu tylko odtworzył zdjęcie aktora, który swoją rolą podbił serca wielu kobiet.

Zobacz także: Duffy protestuje przeciwko filmowi "365 dni" Blanki Lipińskiej: "Naćpano mnie, porwano, gwałcono!"

Matt z "Hotelu Paradise" odtworzył zdjęcie Michele Morrone. Który jest przystojniejszy?

Niedawno do Massimo z "365 dni" porównali również kolegę Matta z "Hotelu Paradise", Łukasza: