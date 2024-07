Dawno nie było w polskim show-biznesie tak medialnej historii miłości gwiazd, jaką prasa funduje nam przy okazji związku Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Choć od pierwszych doniesień o ich randkach w kinie mija dopiero pół roku, para już niebawem ma stanąć na ślubnym kobiercu. Niestety, entuzjaści ślubów w stylu Michała Wiśniewskiego będą zawiedzeni. Przypomnijmy: Rozenek i Majdan planują już ślub i wesele. To będzie uroczystość inna niż wszystkie

Przed zakochanymi wspólne Święta Wielkanocne. W tym roku Rozenek spędzi je w Szczecinie, w domu rodzinnym Majdana, a towarzyszyć im będą oczywiście dzieci gwiazdy TVN-u. Okazuje się, że matka byłego piłkarza jest tak podekscytowana wizytą wybranki swojego syna, że musiała podzielić się entuzjazmem z... tabloidem. Halina Majdan obwieszcza w "Super Expressie", iż Radek jest niezwykle szczęśliwy u boku Perfekcyjnej. Zapowiada też, że na Małgorzatę i jej synów czekają w Szczecinie prawdziwe rarytasy.



W tym roku na święta Radek przyjedzie z Małgosią i dziećmi do nas do domu. To będzie pierwszy raz, kiedy ona nas odwiedzi. Bardzo się cieszymy. Radek u boku Małgosi jest bardzo szczęśliwy, co po nim widać, a ja się cieszę jego szczęściem. To będą niezwykłe święta. Nawet tata Radka będzie, a rzadko bywa. Na stole znajdzie się indyk w pomarańczach, jajeczka z majonezem, pieczony schab i boczek. Wszystko będę robić sama - zapewnia w rozmowie z gazetą.