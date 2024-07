Izabela Kisio-Skorupa, matka znanej aktorki Aleksandry Kisio, to stała bywalczyni warszawskich salonów. Kobieta nie mam dobrych stosunków ze swoją córką, o czym z chęcią rozmawia nie tylko na branżowych spotkaniach i imprezach, ale również udziela wywiadów w telewizji, gdzie żali się na relację z Olą. Zobacz: "Nigdy jej nie uderzyłam, a powinnam"

Na jednej z ostatnich imprez, podczas rozdania TeleKamer 2014, kobieta, nie mając zaproszenia, bez którego wejście nie było możliwe, zaczęła awanturować się z ochroną, która nie chciała jej wpuścić na galę. Doszło nawet do rękoczynów. Zobacz: Szok! Matka Oli Kisio pobiła ochroniarza na imprezie

Po kilku tygodniach, głos w sprawie postanowiła zabrać sama zainteresowana, w rozmowie z telewizją internetową ATV starała się wytłumaczyć z afery:

To są wymysły portali. To są bzdury. Takich sytuacji w ogóle nie było. Przyszłam na tą imprezę, byłam w czarnej sukience, z koralikowym kołnierzykiem, czerwoną szminką. Byłam elegancko ubrana, normalnie, czekałam na organizatora. Niestety, wszyscy byli bardzo zajęci, czekałam pół godziny. Nawet nie byłam na tych TeleKamerach,nie wiem jakie były wyniki, dowiedziałam się na drugi dzień z gazet. - przekonuje "celebrytka"

Izabela Kisio-Skorupa postanowiła również zabrać głos w sprawie ostatniego skandalu z Dodą i Agnieszką Szulim w rolach głównych:

Trudno powiedzieć, nie byłam przy tym zdarzeniu, można się zdenerwować. Wiecznie oczernia rodziny, skłóca. Doda jest temperamentną dziewczyną, mogła się wkurzyć, o to, że wiecznie skłócają ją z ojcem. Mnie też skłócają z moją córką. - podkreśla matka aktorki.

Co ciekawe, to właśnie w programie Agnieszki Szulim opowiadała o relacjach, jakie łączą ja z córką. Na koniec wywiadu nawiązuje do kolejnej głośnej afery w polskim show biznesie, związanej z Małgorzatą Herde i jej klientkami.

Ja to mówiłam, o Pani Herde i o różnych innych menadżerkach. One biorą tylko pieniądze, a dziewczyny stoją tylko na ściankach i dostają jakąś tam spódnicę czy kawałek sukienki, a pieniędzy za to nie dostają, jestem tego pewna. - dodaje z przekonaniem

Nie jesteśmy pewni czy Izabela Kisio-Skorupa to autorytet, który powinien wypowiadać się na powyższe tematy, jednak doceniamy umiejętność obrony przed krzywdzącymi plotkami. Swoją drogą, chyba rośnie nam nowy autorytet od spraw show-biznesu.

