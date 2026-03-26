Barbara i Mateusz rozstali się tuż po emisji finałowego odcinka 12. sezonu "Rolnik szuka żony". Od tamtej pory każde z nich układa życie osobno, a przyczyny zakończenia relacji nie zostały publicznie wyjaśnione. Jeszcze w styczniu 2026 roku Mateusz dawał jednak znać w mediach społecznościowych, że to dla niego trudny czas i publikował smutne refleksje o miłości. Potem uczestnik rzucił się w wir podróżowania i odwiedził m.in. Agnieszkę w Londynie. Teraz zaskoczył jeszcze bardziej!

Mateusz i Agnieszka z "Rolnik szuka żony" jednak nie są razem

W styczniu Mateusz z "Rolnika" odwiedził Agnieszkę w Londynie. Jak wiadomo, relacje obojga w randkowym hicie Telewizji Polskiej zakończyły się fiaskiem, ale wielokrotnie zdarzało się, że po programie uczestnicy i tak łączyli się w pary. Internauci niemal natychmiast zaczęli kibicować Agnieszce i Mateuszowi, a w sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. "Super razem wyglądacie, bije od Was pozytywna energia" - pisali zachwyceni internauci. Szybko okazało się, że Mateusz i Agnieszka z "Rolnik szuka żony" jednak nie są razem, ale połączyła ich przyjaźń.

Mateusz z "Rolnik szuka żony" jest zakochany?

Teraz okazuje się, że przyszła pora na to, aby ruszyć dalej. Widać, że Mateusz z "Rolnika" już dawno zapomniał o Basi. W pierwszej połowie lutego 2026 roku wybrał się na wycieczkę do Sztokholmu. Tym razem na jego instagramowych kadrach na Instastories pojawiły się detale sugerujące towarzystwo, jak dwa nakrycia, a niektóre kadry były zrobione przez inną osobę. W tle na fotografiach przewijała się również kobieta w białej kurtce. Z kolei na jednym z toastów uwagę przyciągała kobieca ręka. 23 marca Mateusz z "Rolnika" wybrał się na koncert Igora Herbuta, a potem udostępnił słynny cytat z wiersza "Niepewność". Okazuje się, że uczestnik nie był sam, nawet udostępnił nagrania swojej towarzyszki, które szybko zniknęły z sieci.

To odwieczne pytanie: czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? - napisał tajemniczo Mateusz

Czyżby Mateusz z "Rolnik szuka żony" znalazł już miłość po programie? Być może zdecyduje się ujawnić prawdę, w końcu od zakończenia programu minęło już sporo czasu.

