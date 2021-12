Kacperek z "Rodzinki.pl" dementuje przerażające wiadomości! "Dziękuję wszystkim za troskę"

Mateusz Pawłowski zadebiutował na ekranie dzięki serialowi "Rodzinka.pl" , który nadawany jest w TVP nieprzerwanie od 2011 roku. Chłopiec miał wtedy zaledwie kilka lat. Mimo wszystko błyskawicznie udało mu się zdobyć sympatię widzów. Wszystko dzięki jego urokowi osobistemu. Widzowie pokochali również charakterystyczny śmiech chłopca, który od razu wprawiał wszystkich w dobry nastrój. Jak obecnie wygląda Mateusz Pawłowski? Na najnowszych zdjęciach, które pojawiły się na Instagramie, aż trudno go poznać! Jak zmienił się serialowy Kacperek z "Rodzinki.pl"? Mateusz Pawłowski dołączył do obsady "Rodzinki.pl" w wieku siedmiu lat. Chłopak wciela się tam w najmłodszego syna Boskich, Kacperka. Jego bracia, Tomek ( Maciej Musiał ) i Kuba (Adam Zdrójkowski), nie zawsze traktowali go poważnie. Jednak powoli się to zmienia. Kacper przez te wszystkie lata dojrzał i z rozkosznego chłopca zmienił się w zbuntowanego nastolatka. Najbardziej odczują to jego rodzice. Do tej pory Natalia ( Małgorzata Kożuchowska ) przynajmniej o niego nie musiała się martwić. Jednak w najnowszych odcinkach "Rodzinki.pl" wszystko się zmieni... Julia Wieniawa pokazała niedawno na swoim Instagramie zdjęcia z planu serialu. Widać na nich Mateusza Pawłowskiego, który zdołał już ją przerosnąć. 15-latek wyrósł na przystojnego chłopaka, który z pewnością wzbudza zachwyt w swoich rówieśniczkach! Kariera Mateusza Pawłowskiego z "Rodzinki.pl" Choć "Rodzinka.pl" była jego debiut, później można go było zobaczyć również w innych produkcjach. Mateusz Pawłowski wystąpił między innymi w serialu "Opowieści kota Śpiocha". Oprócz tego użyczył swojego głosu w serialu "Pinokio" oraz w filmie "Uwolnić...