Jaka była przyczyna śmierci Mateusza Murańskiego? To pytanie od kilku dni z pewnością zadają sobie wszyscy fani aktora i zawodnika MMA. Gwiazdor serialu "Lombard, życie pod zastaw" i zawodnik freak-fightów zmarł mając zaledwie 29 lat. Mateusz Murański został znaleziony martwy we własnym mieszkaniu, a prokuratura zapowiedziała sekcję zwłok. Kiedy się odbędzie? Jest komentarz rzeczniczki gdańskiej prokuratury. Kiedy sekcja zwłok Mateusza Murańskiego? Komentarz prokuratury Dokładnie w środę, 8 lutego, w mediach pojawiła się szokująca i smutna informacja o śmierci Mateusza Murańskiego. Młody gwiazdor, którego widzowie doskonale znają z produkcji "Lombard, życie pod zastaw" oraz walk MMA, zmarł w wieku 29 lat. Jego śmierć wstrząsnęła całą Polską. Według ustaleń "Super Expressu" ciało Mateusza Murańskiego odnalazł jego ojciec, który wszedł do mieszkania aktora w asyście policji. Do tej pory nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci Mateusza Murańskiego . Wiadomo jednak, kiedy odbędzie się sekcja zwłok Mateusza Murańskiego. - Sekcja zwłok przeprowadzona zostanie w piątek, 10 lutego, w godzinach przedpołudniowych. Na razie trudno powiedzieć, kiedy będą jej wstępne wynik- "Fakt" cytuje rzeczyniczkę gdańskiej prokuratury. Zobacz także: Mateusz Murański przed śmiercią napisał wiadomość do znanego aktora. "Nie zdążyłem mu odpisać" Ze wstępnych ustaleń prokuratury do śmierci Mateusza Murańskiego nie przyczyniły się osoby trzecie. W sieci pojawiły się spekulacje, że aktor zmarł po imprezie- tego jednak prokuratura do tej pory nie potwierdziła. - Nic mi na ten temat nie wiadomo- w rozmowie z Faktem powiedziała rzeczniczka prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Zobacz także: Mateusz Murański dzień...