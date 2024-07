Mateusz Jarzębiak "Góral" i Olga Kaczyńska byli najgorętszą parą w polskim modelingu. Ona nieziemsko piękna, on oszałamiająco przystojny. Na wspólnych zdjęciach wyglądali jak z żurnala. Chętnie manifestowali swoją miłość publicznie. Wszystko wyglądało wręcz idealnie! Do czasu. W momencie, kiedy zaczęto już plotkować o zaręczynach i ślubie pary, nagle zaczęły pojawiać się wręcz odwrotne doniesienia. Para się rozstała! Zobacz też: Mateusz Jarzębiak już nie jest z Olgą Kaczyńską? Pokazał zdjęcie, które rozgrzało internet

Mateusz zamieścił w Internecie specjalny film z oświadczeniem w tej sprawie. Chciał zamknąć te temat i uciąć wszelkie plotki. Wideo zostało nagrane w Turcji, gdzie Góral przebywa obecnie w celach zawodowych. Oto, co model powiedział na temat swojego rozstania z Olgą Kaczyńską:



A propos pytań. Masy pytań, które dostałem a propos związku z Olga. Nie była to ustawka, jak każdy sądzi. Był to prawdziwy związek. Wyszło, jak wyszło. W życiu się podejmuje różne decyzje. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. Ta mogła się okazać najlepsza w naszym życiu. Ale o tym się przekonamy. Na chwilę obecną z nikim się nie spotykam. Nie mam żadnej dziewczyny, jak to każdy twierdził, jak to pojawiły się plotki. Skupiam się głównie na pracy - wyznał Mateusz.