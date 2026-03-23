Mateusz Gessler podzielił się w mediach społecznościowych wielkanocną ofertą cateringu swojej restauracji "Warszawa Wschodnia". W przygotowanym menu znalazły się zarówno pojedyncze potrawy, jak i gotowe zestawy, które mogą ułatwić przygotowanie świątecznego stołu. Sprawdźcie, jakie ceny zaproponował klientom w tym roku.

Oferta wielkanocna Mateusza Gesslera

Wielkanocnymi cenami podzieliła się już Magda Gessler, która jak zwykle zaskoczyła nie tylko rozbudowanym menu, ale i wyceną, wywołując przy tym spore poruszenie wśród odbiorców. A co z Mateuszem Gesslerem? Jego wielkanocna oferta cateringu w restauracji "Warszawa Wschodnia" obejmuje szeroki wybór pojedynczych produktów, które mogą uzupełnić świąteczny stół. Wśród propozycji znalazły się m.in. biała kiełbasa pieczona (400 g) w cenie 58 zł, biała kiełbasa w sosie chrzanowym (400 g) za 68 zł, a także 12 połówek jaj faszerowanych po polsku za 68 zł (82 zł w wersji z truflami). Fani tradycyjnych smaków mogą sięgnąć po pasztety: z kaczki (300 g) za 76 zł lub w wersji wegetariańskiej za 58 zł, a także klasyczną sałatkę jarzynową (500 g) za 46 zł.

W ofercie nie zabrakło także klasycznych wielkanocnych przysmaków, takich jak zimne nóżki (320 g) za 56 zł czy szynka pieczona (600 g) w cenie 86 zł. Miłośnicy zup mogą wybrać zupę chrzanową (900 ml) lub żur na zakwasie z białą kiełbasą (900 ml), obie w cenie 64 zł. Dzięki tak szerokiemu asortymentowi klienci mogą skompletować pełne świąteczne menu, łącząc tradycyjne smaki z wygodą gotowych produktów.

Gotowe zestawy na święta od Mateusza Gesslera

"Warszawa Wschodnia" przygotowała na Wielkanoc gotowe zestawy świąteczne, które są wygodnym rozwiązaniem dla osób chcących spędzić święta bez konieczności samodzielnego gotowania. W ofercie znajduje się propozycja dla 2-3 osób w cenie 450 zł, obejmująca m.in. 12 połówek jaj faszerowanych, 500 g sałatki jarzynowej, niemal 1 litr żurku na zakwasie z białą kiełbasą, 300 g fileta z miętusa z sosem rakowym oraz mazurek kajmakowy. Zestaw ten łączy klasyczne, wielkanocne smaki z elementami bardziej wyrafinowanej kuchni, tworząc kompletny i różnorodny świąteczny posiłek.

Dla większych grup restauracja oferuje zestaw dla 4–5 osób w cenie 810 zł, który rozszerza podstawowe menu o dodatkowe potrawy. W jego skład wchodzi m.in. 300 g pasztetu z kaczki, 600 g szynki pieczonej, 300 g kaczki faszerowanej jabłkami, 900 ml zupy chrzanowej oraz sernik wiedeński. Dzięki temu większy zestaw zapewnia jeszcze bardziej obfity i zróżnicowany stół wielkanocny.

Gessler rozszerza swoją wielkanocną ofertę o zestaw dla 6-8 osób w cenie 1 750 zł, który obejmuje bardziej rozbudowane menu mięsne i deserowe. W skład wchodzą między innymi 24 połówki jaj faszerowanych (w tym 12 z truflą), 500 g schabu pieczonego w ziołach, 500 g rolady z boczku, duży, 5-6-kilogramowy indyk faszerowany oraz klasyczne wielkanocne słodkości: mazurek kajmakowy, sernik wiedeński i baba drożdżowa. To propozycja skierowana do większych spotkań rodzinnych i świątecznych przyjęć.

W ofercie dostępny jest również zestaw wegetariański za 630 zł, zawierający m.in. pasztet wegetariański, sałatkę jarzynową, 900 ml kremu z białych szparagów, 12 pierogów ruskich oraz dwa ciasta. Dodatkowo restauracja proponuje zestaw dodatków do świątecznego stołu w cenie 90 zł, w którym znajdują się 350 g chrzanu tartego ze śmietaną, ćwikła z chrzanem oraz sos tatarski, uzupełniające wielkanocne potrawy o tradycyjne akcenty.

