Ceny wielkanocznego cateringu Magdy Gessler już w ubiegłym roku budziły ogromne emocje wśród internautów. W menu restauracji "U Fukiera" można było znaleźć klasyczne świąteczne potrawy, ale w luksusowych cenach. Za pięć połówek faszerowanych jajek trzeba było zapłacić nawet około 41 zł, a słodkie wypieki - takie jak mazurki czy drożdżowa babka kosztowały od kilkudziesięciu do ponad 80 zł. Nie brakowało też droższych propozycji, jak pieczona kaczka za niemal 200 zł. Wiele osób zastanawiało się wtedy, czy wielkanocny stół od Magdy Gessler to już kulinarny luksus tylko dla najbogatszych.

Wielkanoc u Magdy Gessler

Wielkanocne menu w restauracji "U Fukiera", prowadzonej przez Magdę Gessler, co roku przyciąga uwagę klientów i wywołuje ogromne emocje. Słynna restauratorka znana jest z zamiłowania do tradycyjnych, staropolskich smaków. Tym razem przygotowała świąteczną ofertę, która na pierwszy rzut oka może kusić miłośników polskiej kuchni, jednak już przy dokładniejszym spojrzeniu na ceny potraw można przeżyć prawdziwy szok.

Restauracja "U Fukiera" w okresie wielkanocnym oferuje klasyczne dania, które królują na stołach w całej Polsce. Jednak stawki za te przysmaki budzą szeroką dyskusję i zaskakują nawet największych fanów Magdy Gessler. Nie da się przejść obojętnie obok tego, ile trzeba zapłacić za podstawowe elementy wielkanocnego menu.

Pięć połówek jajek za 39 lub 42 złote - czy to już przesada?

Największe emocje wzbudzają ceny jajek faszerowanych. W ofercie Magdy Gessler pięć połówek jajek z pieczarkami i koperkiem kosztuje dokładnie 39 złotych. Wychodzi na to, że jedna połówka to wydatek niemal 8 złotych. Jeżeli ktoś woli wersję z wiejską szynką, musi przygotować się na jeszcze większy wydatek - pięć połówek kosztuje 42 złote. Tak wysokie ceny za proste, tradycyjne danie wywołują szok i szerokie komentarze.

Dla porównania, przygotowanie jajek faszerowanych w domu to koszt zaledwie kilku złotych za całą porcję. Restauracja Magdy Gessler oferuje jednak nie tylko jedzenie, ale też luksus, wygodę i prestiż nazwiska.

Oferta dla koneserów luksusu. Reakcje klientów i opinia publiczna

Świąteczne menu przygotowane przez Magdę Gessler jest skierowane do osób, które cenią sobie nie tylko jakość i smak, ale też wyjątkowy klimat i wygodę. To propozycja dla tych, którzy nie mają czasu na własnoręczne przygotowywanie potraw i chcą sięgnąć po dania sygnowane przez gwiazdę kulinariów. Jednak w sieci nie milkną głosy zdziwienia - wielu internautów podkreśla, że tak wysokie ceny tradycyjnych wielkanocnych potraw są przesadą. Dla niektórych klientów cena połówki jajka zbliżająca się do 8 złotych czy babki drożdżowej za 91 złotych to granica nie do przekroczenia, nawet biorąc pod uwagę prestiż restauracji U Fukiera.

Przygotowując ofertę na Wielkanoc, Magda Gessler podkreśla zamiłowanie do tradycji i najwyższą jakość składników. Klienci płacą więc nie tylko za danie, ale także za całą otoczkę, jaką oferuje słynna restauracja. Luksus, wygoda i sygnowanie dań nazwiskiem znanej restauratorki podbijają ceny, co nieodmiennie wzbudza żywe reakcje.

Czy to jeszcze świąteczna wygoda, czy już ekstrawagancja? Dyskusja trwa, a ceny potraw wielkanocnych u Magdy Gessler co roku przyciągają uwagę i wywołują burzę emocji.

