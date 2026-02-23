W programie "Halo tu Polsat" Agnieszka Hyży wywołała lawinę komentarzy, twierdząc, że dzieci nie powinny być zapraszane na wesela. Jej stanowisko wywołało ostry spór z Mateuszem Gesslerem, który bronił prawa najmłodszych do obecności w przestrzeni publicznej. Dyskusja rozgrzała widzów i internautów. Teraz Agnieszka Hyży zabrała głos w tej sprawie.

Ostra wymiana zdań w programie "Halo tu Polsat". Agnieszka Hyży stawia sprawę jasno

W sobotnim wydaniu programu "Halo tu Polsat" doszło do niespotykanie burzliwej debaty na temat obecności dzieci w przestrzeni publicznej, szczególnie na weselach. W centrum tego medialnego zamieszania znaleźli się Agnieszka Hyży, znana prezenterka telewizyjna oraz restaurator Mateusz Gessler.

Już pierwsze minuty programu wywołały napiętą atmosferę, gdy Hyży otwarcie stwierdziła, że jej zdaniem dzieci nie powinny być zapraszane na wesela, ponieważ są to imprezy długie, głośne i przeznaczone głównie dla dorosłych. Podkreśliła, że podczas walentynkowej kolacji z mężem poprosiła o zmianę stolika, kiedy w pobliżu usiadła rodzina z dzieckiem. Burzliwą aferą szybko zainteresowały się media ,a teraz głos zabrała sama Agnieszka Hyży.

Agnieszka Hyży zabiera głos po spięciu z Mateuszem Gesslerem. Wymowny wpis

Agnieszka Hyży odniosła się do całej dyskusji w mediach społecznościowych. Prezenterka rozpoczęła swój wpis od zwrócenia uwagi na skalę zainteresowania mediów tą wymianą zdań. Podkreśliła, że to dobrze, że temat wywołał tak szerokie pole do dyskusji.

JEST AFERA..'awantura', 'burzliwa kłótnia','Hyży kontra Gessler', 'pokłócili się na wizji'!Czytam nagłówki i … aż sprawdziłam, czy byłam w tym samym programie @halotupolsatSuper, że o tym piszecie ,bo to naprawdę jest temat do rozmowy.DZIECI W PRZESTRZENII PUBLICZNEJ! rozpoczęła wpis na Instagramie.

Prezenterka nadal podtrzymała swoje stanowisko we wpisie w mediach społecznościowych. Odniosła się do kwestii, o której wspominała podczas dyskusji z Mateuszem Gesslerem. Zauważyła, że odkąd zabiera czwórkę swoich dzieci w miejsca publiczne, wraz z mężem dba o to, by nie sprawiały kłopotu i nie robiły wokół siebie nadmiernego hałasu. Napisała o tym wprost.

Powtórzę dokładnie to, co powiedziałam na antenie.Tak ,wyjeżdżam z mężem czasem na wakacje bez dzieci i często wybieramy hotele 18+.Tak ,uważam, że zabieranie małych dzieci na wesela nie zawsze jest dobrym pomysłem. To impreza dla dorosłych, często bardzo długa, głośna i z alkoholem.Tak ,kiedy idę późnym wieczorem na kolację z dorosłymi, szanuję obecność dzieci, ale chciałabym, żeby rodzice reagowali na bieganie, krzyki i chaos przy stolikach obok.I mówię to jako mama.Podróżujemy, wychodzimy i funkcjonujemy społecznie z naszą czwórką dzieci. Zawsze jednak bardzo pilnowaliśmy,szczególnie gdy były małe, głośniejsze i bardziej absorbujące ,żeby nie przeszkadzały innym w odpoczynku, locie samolotem czy spokojnej kolacji.Bo dla mnie pytanie klucz nie brzmi: czy dzieci mają być obecne,tylko: kto bierze odpowiedzialność za ich obecność. wyjaśniła we wpisie.

Tak Agnieszka Hyży podsumowała starcie z Mateuszem Gesslerem

Pomimo wyraźnych różnic zdań, Agnieszka Hyży w podsumowaniu przyznała, że częściowo zgadza się z argumentacją Mateusza Gesslera. Jednocześnie zaznaczyła, że kluczowa jest kultura zachowania i uważność wobec innych, a nie konflikt dzieci kontra dorośli. Zwróciła się również bezpośrednio do swoich widzów, pozostawiając przestrzeń do dyskusji w tym temacie.

Dlatego głos Mateusza @mateuszgessler w dzisiejszym programie też częściowo rozumiem …dzieci muszą uczestniczyć w życiu społecznym, spotkaniach, podróżach i relacjach.Ale to rodzice są od tego, żeby pomóc im w tym uczestniczyć tak, by nie utrudniać życia innym.To nie jest dyskusja 'dzieci vs. dorośli'.To jest dyskusja o uważności, kulturze i wzajemnym szacunku.Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. dodała na koniec.

Zobacz więcej: