Mateusz Banasiuk był jedną z niespodzianek aktualnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Przystojny aktor pożegnał się z programem tuż przed półfinałem i pozostawił po sobie bardzo pozytywne wrażenie. Jego związek z Magdaleną Boczarską dostarczył zaś kolorowej prasie sporej ilości plotek. Przypomnijmy: Boczarska dała szansę Banasiukowi. Postawiła mu tylko jeden warunek

Teraz gwiazdor udzielił obszernego wywiadu dwutygodnikowi "Grazia", a jego głównym tematem jest miłość. Choć nazwisko Boczarskiej nie pada w nim ani razu, nikt nie ma chyba wątpliwości, że mówi o swojej ukochanej. Na początku rozmowy Banasiuk opisuje ideał swojej kobiety i próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest miłość. Podkreśla zdecydowanie, że uczucie może narodzić się nawet z przyjaźni czy romansu.



Kiedyś myślałem, że musi strzelić piorun. Dziś wiem, że miłość może się też urodzić z romansu, z przyjaźni. mam wrażenie, że wszystko, co się powie o miłości, to banał. Bo chodzi o zaufanie, czułość, ciepło, troskę. Dla mnie jest ważne, żeby partnerka miała poczucie humoru. Żeby była wyrozumiała, bo mam różne jazdy i fobie. Czasem sobie z czymś nie radzę. Dlatego liczę, że ona będzie miała dla mnie więcej zrozumienia niż ja sam mam dla siebie - wyznaje Mateusz.

Banasiuk przyznaje, że związek dwójki aktorów ma swoje plusy i minusy, czasem wkrada się też konkurencja.



Konkurencja w związku dwóch aktorów to jest trudne. Bo z jednej strony życzysz tej osobie jak najlepiej, a z drugiej jeśli jedna strona się realizuje, a druga nie, to prowadzi do frustracji. Pojawia się zazdrość, ludzkie uczucie. Najlepiej jeśli dwie osoby odnoszą sukces. Dwoje aktorów dobrze się rozumie. Mamy te same problemy, pracujemy z tymi samymi ludźmi. Ale też żaden romans na planie się nie ukryje (śmiech) - żartował w rozmowie z "Grazią".