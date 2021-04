MasterChef: Anna Starmach tuż przed porodem zdradziła, dlaczego pokochała swojego męża

Anna Starmach już niedługo przywita na świecie swoje drugie dziecko. Tym razem na świat przyjdzie jej synek. Para już podobno wybrała imię, które bardzo pasuje do imienia ich pierworodnej córeczki - Jagny. Dlatego wszyscy przypuszczają, że gwiazda TVN nazwie swojego synka Zbyszek. I choć celebrytka nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła tym rewelacjom, właśnie opublikowała zdjęcie z mężem z windy, na którym zaprezentowała swoje imponujące ciążowe krągłości, na którym zapozowała wraz z mężem.

Może i jest wyższy, ale to ja mam WIĘKSZY BRZUCH! ❤️🤰🏻🤱🏻🤦🏻‍♀️ - żartowała Anna Starmach na Instagramie.

Anna Starmach o relacji z mężem

Anna niedawno zdradziła, że jej mąż jest bardzo wysoki. Śmiała się nawet, że on nadal myśli, ze ona go pokochała go za wyrzeźbioną pięknie klatkę i za to, że ma dwa metry. Ale prawda jest taka, że gwiazda TVN doceniła Piotrka za to, jakim jest cudownym ojcem i mężczyzną. Nie raz opowiadała o jego cierpliwości i o tym, że Piotr rano wychodzi w sobotę po zakupy, z których ona przyrządza śniadanie.



Często pytacie o różnicę wzrostu między nami. A jest to prawie 35cm! Nie ukrywam, bardzo lubię te Piotrkowe 2 metry, i jego silne ramię, na którym zawsze mogę się wesprzeć... Uwielbiam też, gdy tata bierze Jagienkę na barana, wtedy są dla mnie wyżsi od najwyższego szczytu - czytamy przy opisie do zdjęcia, które znalazło się na jej Instagramie.

Spodziewaliście się, że to właśnie dobroć partnera, a nie jego aspekty fizyczne tak zachwyciły Annę Starmach w jej mężu?

Anna i Piotr są małżeństwem od blisko czterech lat.

