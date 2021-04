Anna Starmach po porodzie zniknie z "MasterChefa"? Szykują się zmiany w jury? 

Już za kilka tygodni Anna Starmach i jej mąż Piotr Kusek powitają na świecie drugie dziecko! Gwiazda TVN ma już córeczkę Jagnę, a teraz urodzi synka. Ostatnie chwile przed porodem gwiazda spędza w rodzinnym Krakowie. Jak zdradziła swoim fanom, właśnie kompletuje wyprawkę i przygotowuje się do wydania ebooka, w którym miłośnicy gotowania znajdą szybkie i zdrowe, a przede wszystkim sprawdzone przepisy na ulubione dania Ani, jej córki i męża. W wolnych chwilach Starmach odpowiada także na pytania swoich obserwatorów, którzy pytają ją nie tylko o przygotowania do narodzin dziecka, ale także o planowany urlop macierzyński i zawodową przyszłość. Wśród wiadomości pojawiło się pytanie, czy tuż po porodzie Anna Starmach zamierza wrócić na plan jubileuszowej edycji "MasterChefa". Co odpowiedziała?

Anna Starmach zrezygnuje z udziału w show "MasterChef"?

Zdjęcia do 10. edycji programu "MasterChef" mają ruszyć w wakacje. W jury widzowie na pewno zobaczą Magdę Gessler i Michela Morana. Okazuje się, że w tym składzie może zabraknąć Anny Starmach! Dlaczego? Podczas Q&A gwiazda zdradziła, że jeszcze na sto procent nie podjęła decyzji o powrocie na plan programu. Powód? Zdjęcia zaczynają się zaledwie kilka tygodni po jej porodzie. Starmach nauczona doświadczeniem, nie chce nic obiecywać. Gwiazda nie ukrywa, że będąc w pierwszej ciąży wyobrażała sobie macierzyństwo zupełnie inaczej. Nie była przygotowana na aż takie zmęczenie, które jej wówczas towarzyszyło. Mała Jagienka spała bardzo nieregularnie, a najszybciej uspokajała się na... rękach mamy! Dlatego teraz Ania chce dać sobie czas, żeby przyzwyczaić się do nowych obowiązków przy dwójce małych dzieci. Mimo że po porodzie synka będzie mogła liczyć na wsparcie ukochanego męża i rodziny, wiążących decyzji nie chce podejmować. Czy zatem zrezygnuje z udziału w "MasterChefie"?

Wszystko zależy od synka! – wyznała.

Jeśli po porodzie Ania i jej synek będą czuli się dobrze, gwiazda na pewno wróci na plan. Produkcja "MasterChefa" dołoży wszelkich starań, by Starmach czuła się jak najbardziej komfortowo i miała swoją przyczepę, w której będzie mogła odpoczywać i karmić dziecko.

Anna Starmach wkrótce po raz drugi zostanie mamą.

Anna Starmach nie wyklucza, że po narodzinach synka zrezygnuje z udziału w 10. edycji "MasterChefa". Teraz można ją oglądać w "MasterChef Junior"!