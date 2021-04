Anna Starmach z "Master Chefa Juniora" wybrała już imię dla synka. Bardzo pasuje do Jagienki...

Anna Starmach już niedługo urodzi swoje drugie dziecko. Tym razem, jak zdradziła w magazynie "Viva!" będzie to chłopiec.

Synek. Jest pani pierwszą osobą spoza rodziny, której to zdradzam. I mówię to z uśmiechem. Ale tak samo cieszyłabym się, gdyby była druga córka. Nie miałam żadnych preferencji ani przy pierwszym dziecku, ani teraz - powiedziała Starmach w rozmowie z "Vivą"!



Anna mówi, że jej ukochany mąż nie kryje radości, że na świecie pojawi się synek.

Teraz na swoim Instagramie gwiazda zdradziła więcej! Anna Starmach powiedziała, że po miesiącach negocjacji doszła z mężem do porozumienia i wybrali już imię dla synka.

Chyba mamy imię po wielu miesiącach. Rodzice się dogadali, ale nadal nie mamy 100 % pewności. Ale jeśli to będzie to imię, to nie jest ono ani super popularne, ani super niepopularne. Bardzo nam za to pasuje do imienia Jagna - wyznała gwiazda TVN.