Maseczki - do kiedy będziemy musieli je nosić? Wyciekł plan rządu

Masz już dość noszenia maseczki? Już niebawem rząd przedstawi datę zmiany przepisów dotyczących ich noszenia w przestrzeni publicznej. Jak podaje money.pl, maseczki trzeba będzie nadal nosić w komunikacji miejskiej i zamkniętych przestrzeniach, ale za to nie będziesz musiał jej zakładać na świeżym powietrzu. Szczegóły miały zostać podane we wtorek 26 maja, jednak jak do tej pory rząd nie zajął oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Czekamy na potwierdzenie tych informacji i podanej konkretnej daty. Nieoficjalnie mówi się o dniu 1 czerwca (przyszły poniedziałek). Podkreślmy jednak, że ta data nie została jeszcze potwierdzona. Ostateczne wejście w życie nowych przepisów uzależnione jest od wzrostu liczby nowych zakażeń w Polsce. Jeżeli liczba zakażeń koronawirusem będzie się utrzymywać na stałym poziomie, wówczas zniesienie obowiązku noszenia maseczki ochronnej praktycznie wszędzie zostanie wprowadzone w życie szybciej.

Zobacz także: Edyta Górniak wyzywa ministra zdrowia do publicznej debaty! "Może zmieni Pan zdanie tak jak w temacie maseczek"

Jak podaje serwis money.pl, Kancelaria Prezesa Ministrów w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia analizowała kilka wariantów luzowania przepisów dotyczących maseczek. W tym momencie jedno jest pewne - opcja całkowitego zniesienia obowiązku noszenia maseczek nie jest brana pod uwagę.

Zobacz także: Rząd znosi kolejne ograniczenia: wiadomo już, co z weselami! Co zapowiedział minister Szumowski?

Gdzie i kiedy będę musiał zakładać maseczkę?

W skrócie, kiedy będziesz wychodzić na spacer np. do parku czy na ulicę, maseczki nie będziesz musiał nosić. Kiedy będziesz chciał wejść do sklepu, galerii handlowej, kościoła czy autobusu lub taksówki - wtedy maseczka będzie już obowiązkowa.

Zobacz także: Czy w samochodzie musisz nosić maseczkę ochronną? Co grozi za jej brak? Ta odpowiedź cię zaskoczy

W kościele nadal trzeba będzie nosić maseczki. Podobnie sytuacja będzie wyglądać w komunikacji miejskiej, sklepie czy galerii handlowej. Nie wiadomo jednak na razie, od kiedy w przestrzeniach otwartych noszenie maseczki nie będzie już obowiązkowe.

EastNews

Czekamy na informacje rządu, który poda datę wejścia w życie nowych przepisów dotyczących noszenia maseczek. Dla przykładu, w Czechach od poniedziałku 25 maja noszenia maseczki w przestrzeniach otwartych nie jest już obowiązkowe - wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zachowanie 2-metrowego odstępu jest niemożliwe, np. spacer ze znajomym.