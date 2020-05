Edyta Górniak wyzywa ministra zdrowia do publicznej debaty! "Może zmieni Pan zdanie tak jak w temacie maseczek"

Edyta Górniak w ostatnich dniach udzieliła bardzo kontrowersyjnego wywiadu, w którym oznajmiła nie zamierza się zaszczepić, nie pozwoli na to również synowi. Zadeklarowała:

Nie musiała długo czekać na odpowiedź ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który spokojnie oznajmił, że artystka powinna zaufać Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych. Podkreślił autorytet ekspertów, którym powierza się badania oraz sprawdzanie przygotowywanych leków. Dodał również:

Ja nie zastanawiam się, jak jest zbudowany silnik samolotu, jak do niego wsiadam

Edyta Górniak podtrzymuje jednak swoje zdanie. Jest pewna swojego stanowiska do tego stopnia, że wywołała ministra zdrowia na publiczną debatę!

Edyta Górniak nie boi się wygłaszać swoich poglądów na temat koronawirusa. Oznajmiła jasno, że nie zaszczepi się ani nie pozwoli zaszczepić swojego syna. Nie przekonały ją również słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który odniósł się bezpośrednio do jej wypowiedzi. Na swoim profilu na Facebooku postanowiła wystosować specjalny post skierowany do ministra zdrowia:

Jestem bardzo szczęśliwa, iż opinia moja dotycząca przymusowych szczepień Polaków zwróciła Pana uwagę. Odbieram to jako namiastkę troski o ludzi żyjących w Naszym pięknym kraju. Porównanie szczepień do lotów samolotem jakkolwiek mocno abstrakcyjne.. zrzucę na kark Pana stresu z powodu publicznego wystąpienia.. - zaczęła swój post

Dodatkowo wytknęła Łukaszowi Szumowskiemu, że nie kładzie nacisku na promowanie zdrowego trybu życia w kraju:

Niezależnie, nie musi Pan w żadnym stopniu rozumieć jak zbudowany jest samolot wsiadając do niego. Jednak nikt do tego Pana nie zmusza. Chciałabym zwrócić Pana uwagę także na fakt, iż jako osoba przyjmująca stanowisko obrony zdrowia swoich Rodaków dość mało promuje Pan zdrowy tryb życia w Polsce.

Odniosła się również do wykształcenia ministra zdrowia i podkreśliła swoje obawy odnośnie leków:

Przyznam natomiast rację w kwestii składu leków aptecznych. Faktycznie ich chemiczną kompozycję znamy tylko z dołączonych ulotek. Możemy zaufać temu lub nie. Jednak nikt NIE ZMUSZA ludzi do zażywania leków. To dość precyzyjna różnica, która wyklucza Pana argument.

Na koniec zaproponowała Łukaszowi Szumowskiemu spotkanie "twarzą w twarz" podczas debaty publicznej:

Chętnie więc spotkam się jak Pan sugeruje „twarzą w twarz”, aby przekonał mnie Pan do swojej wiedzy w zakresie przymusowych szczepień. Proponuję jednak nie robić tego w miejscu publicznym, gdyż ryzykowałby Pan tytułami „Nowa miłość Edyty Górniak”... 💁🏻‍♀️ Spotkajmy się w miejscu bardziej publicznym, czyli przed kamerami, na oczach całego kraju. Może jednak zmieni Pan zdanie, skoro zmienił Pan już raz choćby w temacie noszenia maseczek... Co do publicznej debaty sprawdzę swój kalendarz i prześlę Panu propozycję terminu.