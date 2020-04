Czy w samochodzie musisz nosić maseczkę ochronną? Co grozi za jej brak? Ta odpowiedź cię zaskoczy 

Czy kierowcy muszą zasłaniać usta i nos? Maseczka ochronna podczas jazdy prywatnym samochodem jest obowiązkowa? Te pytania już od kilku dni zadają sobie chyba wszyscy - teraz odpowiedział na nie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Janusz Cieszyński w rozmowie z mediami powiedział, czy kierowcy nawet w prywatnych samochodach muszą zakładać maseczkę ochronną.

Zaledwie kilka dni temu minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że w związku z pandemią koronawirusa od 16 kwietnia zostanie wprowadzony nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Oznacza to, że wychodząc z domu musimy zakryć się maseczką ochronną, szalikiem lub innym kawałkiem materiału. Kiedy minister zdrowia poinformował o nowych obostrzeniach kierowcy zaczęli zastanawiać się, czy muszą nosić maseczkę ochronną nawet podczas jazdy własnym samochodem. Teraz wszystko stało się jasne! Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w wywiadzie dla Wirtualnej Polski powiedział, kiedy kierowca ma obowiązek zakrycia ust i nosa, a kiedy może zdjąć maseczkę.

To zależy. Zależy z kim będziemy w tym samochodzie jechali. Mówiąc w skrócie, jeżeli jedziemy z osobami z którymi mieszkamy, z osobami najbliższymi, z którymi mieszkamy, z osobami z którymi prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, wtedy oczywiście, ponieważ przebywamy z tymi osobami na co dzień, to taki obowiązek nie jest zasadny - czyli w takiej sytuacji nie musimy mieć maseczki na twarzy.

A kiedy musimy zakładać maseczkę, kiedy jedziemy autem?

Ale na przykład, kiedy jedziemy do pracy wspólnie z kolegą, który pracuje w tej samej firmie, ale może nie w tym samym dziale co my, no to już powinnyśmy mieć na sobie te maseczki, ponieważ taka sytuacja sprzyja temu, aby był ten kontakt. Wiadomo - są takie sytuacje, kiedy musimy być podwiezieni czy musimy kogoś podwieźć, natomiast wtedy najlepiej się taką maseczką zabezpieczyć, taki obowiązek to rozporządzenie będzie nakładało. Natomiast jeżeli jedziemy z rodziną, jedziemy sami to takiego obowiązku nie będzie - w rozmowie z wp.pl powiedział Janusz Cieszyński.