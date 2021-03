Marzena Rogalska zastąpi Filipa Chajzera w "Dzień Dobry TVN"? Jest komentarz!

Marzena Rogalska wzbudziła wiele emocji swoim odejściem z Telewizji Polskiej. Sama dziennikarka przyznała, że po zakończeniu współpracy z TVP pojawiło się wiele innych zawodowych propozycji. Choć oficjalnie jeszcze nic nie wiadomo, dużo mówi się o tym, że TVN prowadzi rozmowy z Marzeną, która miałaby w towarzystwie Beaty Sadowskiej zastąpić Filipa Chajzera i Małgorzatę Ohme. Te doniesienia załamały fanów duetu. Filip Chajzer odniósł się od jednego z komentarzy odnośnie pracy w "Dzień Dobry TVN" na swoim Instagramie. Co powiedział?

Marzena Rogalska i Beata Sasowska mają doświadczenie w prowadzeniu telewizji śniadaniowych. To miałoby być powodem ich zatrudnienia w "Dzień dobry TVN".

Tymczasem pojawiły się już pierwsze komentarze zawiedzionych fanów, którzy w swojej ulubionej śniadaniówce nie chcą żadnych zmian. Jeden z nich pozostawił po zdjęciem Filipa Chajzera wymowny komentarz:

P. Filipie, jeżeli P. Rogalska zastąpi Pana w Ddtvn to przestaję to oglądać każdego dnia, a jeszcze ta P. Sadowska... Co to w ogóle się dzieje? Nigdy nie będzie lepsza od Pana. Skupiona na sobie w czasie programu, odnosząca wszystko do siebie... no jakaś masakra... TVN to jedyna tv, którą jeszcze mogę oglądać, też się dla mnie kończy...pozdrawiam. Oby to była nieprawda... raczej prawda, głośno już o tym.