Marzena Rogalska zaliczyła ostatnio wpadkę w "Pytaniu na Śniadanie"! Co dokładnie się stało? Prowadząca śniadaniówkę w TVP2 chciała w pewnym momencie usiąść na hamaku... i hamak się pod nią dosłownie zawalił!

Ja naprawdę tyle nie ważę. Ostatnio nawet parę kilo schudłam! - śmiała się Marzena Rogalska.

O to jaką osobą na co dzień jest Marzena Rogalska i czy takich wpadek ma w swoim życiu zawodowym więcej zapytaliśmy jej koleżankę z planu - Małgorzatę Tomaszewską! Posłuchajcie, co nam powiedziała!

Zabawne i mniej zabawne sytuacje w "Pytaniu na Śniadanie"

Niestety Małgorzata Tomaszewska wspomniała też o nieprzyjemnej sytuacji... z gwoździem i Panem Ząbkiem... Marzena Roglaska pojechała wówczas do szpitala, rana została opatrzona, a prezenterka dostała zastrzyk przeciwtężcowy. Prosiła, by nie hejtować magika. Zapewniała, że nie zrobił tego celowo.

Na szczęście wtedy wszystko skończyło się dobrze.

