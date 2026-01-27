Marzena Rogalska bez wątpienia śledzi najnowsze trendy, co potwierdza jej ostatnia stylizacja. Dziennikarka w najnowszym odcinku programu "Pytanie na śniadanie" zaprezentowała się w wyjątkowo modnym wydaniu. Uwagę przyciągały przede wszystkim jej jeansy typu "ultra-wide leg", które już teraz uznawane są za jeden z najmocniejszych trendów 2026 roku. Stylizacja prezenterki może stać się prawdziwą inspiracją.

Marzena Rogalska lansuje „ultra-wide leg jeans”. To najnowszy krzyk mody

Marzena Rogalska po raz kolejny udowodniła, że trendy modowe nie są jej obce. Dziennikarka podczas gali Marki Roku 2025 zaprezentowała się elegancko i z klasą. Doskonałe wyczucie stylu nie opuszcza jej jednak także na co dzień - nawet podczas pracy.

W najnowszym wydaniu programu „Pytanie na śniadanie” prezenterka postawiła na „ultra-wide leg jeans”, błękitny sweterek oraz masywne, lakierowane buty. Całość prezentowała się niezwykle stylowo i spójnie.

„Ultra-wide leg jeans” to model spodni wyróżniający się jednym, charakterystycznym elementem - bardzo szeroką nogawką. Taki krój zmienia proporcje sylwetki i nadaje stylizacji wyrazisty charakter. Nie jest to zabieg przypadkowy: szersza nogawka zwiększa objętość jeansów, dzięki czemu nawet w połączeniu z minimalistyczną górą stylizacja zyskuje modowy pazur. Nagranie z udziałem Marzeny Rogalskiej mówi samo za siebie.

"Ultra-wide leg jeans" w wydaniu Rogalskiej

Stylizowanie „ultra-wide leg jeans” wcale nie jest trudne. Najmodniejsze jeansy 2026 roku najlepiej prezentują się w połączeniu z krótkimi kurtkami oraz masywnym obuwiem. Taki duet idealnie równoważy szeroką nogawkę, podkreśla talię i nadaje stylizacji nowoczesny charakter. Krótsza góra eksponuje proporcje sylwetki, dlatego warto postawić zwłaszcza na skórzane kurtki, które same w sobie stanowią mocny akcent outfitu.

Równie istotny jest odpowiedni dobór obuwia. Cięższe modele - takie jak loafersy na grubej podeszwie, botki czy buty na platformie - dodają stylizacji stabilności i podkreślają jej modowy charakter.

Gdzie kupić „ultra-wide leg jeans”? Oto propozycje

Na szczęście model „ultra-wide leg jeans” jest dostępny w wielu popularnych sieciówkach, dzięki czemu wybór jest naprawdę szeroki. Warto jednak pamiętać, że poszczególne fasony mogą się od siebie nieco różnić — zarówno kolorem denimu, jak i detalami, krojem czy szerokością nogawki. Jeśli chcesz zainspirować się stylizacją Marzeny Rogalskiej, zwróć uwagę na wszystkie te elementy, aby wybrać model najlepiej dopasowany do swojej sylwetki i stylu.

Jedne z najmodniejszych „ultra-wide leg jeans” znajdziesz m.in. w ofercie sklepu Pull&Bear. To model z niskim stanem i bardzo szeroką nogawką, dostępny w trzech odcieniach denimu. Cena spodni wynosi 149 zł.

"ultra-wide leg jeans" w Pull&Bear za 149,00 złotych, fot. materiały prasowe

Kolejną, tym razem tańszą propozycję "ultra-wide leg jeans" możecie znaleźć w sklepach H&M. To model wyróżniający się głębokim odcieniem denimu oraz wysokim stanem, który świetnie podkreśla sylwetkę. Koszt tych jeansów wynosi 109,99 złotych.

Jeansy "ultra-wide leg" w sklepach H&M za 109,99 złotych, fot. materiały prasowe

