Maryla Rodowicz schudła 17 kilogramów! Zdradziła, jak udało się jej tego dokonać

Maryla Rodowicz jakiś czas temu zdradziła w rozmowie z "Super Expressem", że jej emerytura wynosi zaledwie 1600 zł i jest to kwota, za którą nie jest w stanie się utrzymać. Jak wiadomo królowa polskiej sceny muzycznej jest przyzwyczajona do luksusu, niestety okres pandemii mocno ograniczył dochody gwiazd ze względu na odwołane koncerty. Do tego dochodzi rozwód z Andrzejem Dużyńskim i okazuje się, że Maryla Rodowicz zdecydowanie musiała ograniczyć standard swojego życia i zrezygnować z zakupów, wycieczek czy ubrań... Maryla Rodowicz nigdy nie żyła tak biednie, jak teraz! Maryla Rodowicz w rozmowie z "Super Expressem" po raz kolejny zdecydowała się opowiedzieć o swojej sytuacji finansowej. Piosenkarka wyznała szczerze, że obecnie jej głównym źródłem dochodu są koncerty, których ostatnio jest zdecydowanie mniej. Nie mam tantiem. Tyle zarobię, ile sobie wyśpiewam gardłem . Wcześniej nie narzekałam, bo kalendarz pękał w szwach, więc miałam regularny przypływ gotówki. Teraz jest gorzej, ale trzeba patrzeć z optymizmem w przyszłość i mieć nadzieję, że będzie lepiej. Nie mam o to do nikogo żalu, bo śpiewam piosenki wybitnych twórców. Cieszę się, że oni zarabiają, ponieważ są też współudziałowcami moich sukcesów – powiedziała Maryla Rodowicz w rozmowie z „Super Expressem” . Artystka dodała też, że musi zaciskać pasa i odmawiać sobie wielu rzeczy, w tym również wakacji. Najczęściej odmawiam sobie zakupów, nie tylko zagranicznych, ale nawet i krajowych. Już nie jestem tak rozrzutna, jak kiedyś i bardziej analizuję, co jest mi naprawdę niezbędne do życia i funkcjonowania. Ukróciłam budżet na ciuchy. Trzy lata nie byłam na wakacjach, ale na szczęście mam 3000...