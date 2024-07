Eurowizja już za nami, jednak międzynarodowy konkurs muzyczny wciąż wzbudza ogromne emocje, zwłaszcza występ Michała Szpak. Reprezentant Polski zajął wysokie 8. miejsce za wykonanie piosenki "Color of Your Life". A jak występ Michała Szpaka ocenia gwiazda polskiej sceny muzycznej, Maryla Rodowicz? Piosenkarka w rozmowie z Party.pl przyznała, że całość była "bardzo przyzwoita". A co sądzi o samej piosence Michała Szpaka? Maryla Rodowicz odpowiedziała na nasze pytania a przy okazji przyznała, że sama nie chciałaby wystąpić na Eurowizji.

Postawił na to, że po prostu dobrze zaśpiewa. I tak też zrobił i to było bardzo przyzwoite wykonanie. Wprawdzie trochę tradycyjna piosenka, ale podobało się - przyznała Maryla Rodowicz. Ja bardzo się stresuję i uważam, że właśnie powinny jechać osoby młode, które z marszu wchodzą na scenę. Pewne siebie, tak jak Margeret czy właśnie Michał Szpak niech oni jadą i niech oni walczą. Ja nie, ja wolę przed telewizorem. Za bardzo bym się denerwowała.

Co jeszcze Maryla Rodowicz zdradziła przed naszą kamerą? Posłuchajcie sami!

