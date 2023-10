Maryla Rodowicz od lat zaskakuje fanów nie tylko swoimi występami, ale także pełnymi finezji stylizacjami. Mimo wieku wokalistka nie rezygnuje z odważnych looków, których elementami są często minispódniczki, wyraziste kolory czy ekstrawaganckie buty. Nie inaczej było tym razem - Maryla Rodowicz pochwaliła się zdjęciami z planu "The Voice Senior". Zobaczcie te ujęcia!

Reklama

Maryla Rodowicz niczym Barbie na planie "The Voice Senior"

Fani, którzy śledzą karierę Maryli Rodowicz już od kilku dekad, doskonale wiedzą, że artystka lubi zaskakiwać coraz to nowymi stylizacjami. Każda okazja do tego, by podziwiać kolejne, ekstrawaganckie odsłony gwiazdy jest więc dla jej wielbicieli nie lada gratką. Tym razem 77-latka naprawdę zaszalała i postanowiła na różowy total look.

Na najnowszym zdjęciu opublikowanym przez Marylę Rodowicz można dostrzec wokalistkę w skąpej, różowej sukience i butach na wysokiej platformie w tym samym odcieniu, które wykonane były z materiału przypominającego lateks!

Fani byli zachwyceni stylizacją Maryli Rodowicz, a także jej szczupłą sylwetką. Przypomnijmy, że jakiś czas temu Maryla Rodowicz przeszła spektakularną metamorfozę i schudła ponad 20 kilogramów!

Zdjęcie fantastyczne, brawo!

Cudownie Pani Marylo, naprawdę jest Pani cudowna.

Co ciekawe, fani zwrócili również uwagę na buty wybrane przez artystkę - niektórzy wprost dopytywali, czy takie obuwie jest wygodne.

Zawsze jestem pod wrażeniem stylizacji, ale czy w tych butach da się chodzić? Pozdrawiam

PIOTR GRZYBOWSKI/East News

Zobacz także: Maryla Rodowicz odważnie na koncercie "Roztańczony PGE Narodowy". Dekolt to nic, spójrzcie na dół

Przy okazji publikacji zdjęcia Maryla Rodowicz pokusiła się też o pewne osobiste wyznanie, którego tematem było właśnie pozowanie i ... próżność artystki!

Może wstawanie o świcie na plan Voice’a jest uciążliwe, ale dla takiego zdjęcia warto żyć - jestem próżna i lubię korzystne zdjęcia , chociaż nigdy nie mam wpływu na to, co wrzuca internet, często złośliwie - napisała Maryla Rodowicz.

Jak Wam się podoba taki look gwiazdy? Faktycznie wygląda młodziej?

Reklama

Zobacz także: Maryla Rodowicz nagle przekazała smutne wieści o swoim zdrowiu. „To dramat”