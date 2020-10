Martyna Wojciechowska zmieniła nazwisko po ślubie? Dwa dni po uroczystości była już w pracy ZDJĘCIA

Ślub Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego był bez wątpienia towarzyskim wydarzeniem mijającego weekendu. Gwiazdorska para w ostatni piątek obwieściła światu, że są już małżeństwem! Najpierw zdjęcie ze ślubu pokazał pan młody. Potem zamieścił filmik z wesela, na którym widać wspólny taniec nowożeńców. Potem piękne zdjęcia ze ślubu pokazała sama Martyna. W niedzielę zawarcie związku potwierdziła w "Dzień Dobry TVN". Przy okazji zdradziła, czy po ślubie zmieniła nazisko!

Czy Martyna Wojciechowska zmieniła nazwisko po ślubie?

Choć związek małżeński z Przemysławem Kossakowskim zawarła w piątek, para nie ma na razie czasu na podróż poślubną. Jak wyznała dziennikarka, oboje są mocno zajęci.

Teraz praca. Tak się składa, że już za tydzień, 25 października o godzinie 11:30 pierwszy odcinek 12. sezonu programu "Kobieta na krańcu świata", a za to dzisiaj jest premiera nowego programu Przemka - "Usłyszcie nas" bardzo ciekawy talent show. Więc mogę powiedzieć, że taki gęsty czas i jest teraz dużo wspaniałych rzeczy do zrobienia - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

Przy okazji prowadzący program Andrzej Sołtysik zapytał:

Przemek nadal Kossakowski, a Martyna nadal Wojciechowska?

A Martyna odparła krótko i stanowczo:

Bez zmian.

Do studia DDTVN Martyna przyszła w koszulce o "I am enough", czyli "Jestem wystarczająca". To reklama akcji o tym samym tytule. Część dochodu ze sprzedaży koszulki trafia na rzecz Fundacji Unaweza, założonej przez Wojciechowską, która pomaga kobietom poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych.

Zobaczcie, jak prezentowała się Martyna dwa dni po ślubie.

Na palcu wyraźnie widać obrączkę.

