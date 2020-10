Jest wideo z wesela Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego! Do jakiej piosenki tańczyli?

Ta wiadomość zaskoczyła fanów obojga! Para gwiazd TVN Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski ogłosili w piątek, że wzięli ślub! Zdjęciem z uroczystości pochwalił się pan młody. Teraz pokazał również piękny filmik z wesela. Widać na nim jak para tańczy do dźwięków popularnego hitu.

Piątkowa wiadomość z pewnością ucieszyła licznych fanów dziennikarskiej pary. Stało się to, o czym media spekulowały od jakiegoś czasu.

Zdjęcie zamieścił na Instagramie. Późnym wieczorem, na InstaStories pokazał się również filmik z wesela pary. Widzimy na nim, jak młoda para tańczy do dźwięków hitu Pink "Try".

Oboje na zdjęciach wyglądają na naprawdę szczęśliwych. Zresztą zobaczcie sami.

Swój ślub i wesele do końca trzymali w tajemnicy:

Po długich miesiącach spekulacji, czy się już pobraliśmy, czy zaręczyliśmy, i tłumaczenia się znajomym, dlaczego nie zaprosiliśmy ich na swój ślub, który już podobno był ze trzy razy, postanowiliśmy z Przemkiem potwierdzić zaręczyny. Ale to nie znaczy, że jesteśmy gotowi do dalszego opowiadania o swoim życiu intymnym. Jeśli to się wydarzy, opowiem o tym, jak zawsze, na swoich warunkach. A ponieważ lubię zaskakiwać, to jak to mówią: „stay tuned”, czyli… bądźcie czujni - mówiła ostatnio Martyna Wojciechowska w magazynie "Party".