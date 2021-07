Martyna Wojciechowska zamieściła komentarz pod wpisem Przemka Kossakowskiego o rozstaniu!

Przemysław Kossakowski w ogniu krytyki! Po tym, jak media poinformowały rozstaniu gwiazdora TTV z Martyną Wojciechowską w sieci zawrzało. I chociaż początkowo wszyscy go wspierali i pisali, że nie chcą wierzyć w medialne plotki, to kiedy Martyna Wojciechowska potwierdziła, że jej mąż od niej odszedł, w sieci rozpętała się prawdziwa burza. Pod ostatnim zdjęciem Przemysława Kossakowskiego na Instagramie pojawiło się sporo krytycznych wpisów. Internauci o zachowaniu Przemysława Kossakowskiego Kiedy kilka dni temu portal pudelek.pl poinformował, że Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski rozstali się, chyba wszyscy fani mieli nadzieję, że wkrótce gwiazdorska para odniesie się do medialnych informacji i zdementuje plotki na swój temat. Niestety, szybko okazało się, że wiadomości o rostaniu są prawdziwe, a sama Martyna Wojciechowska nie ukrywała, że decyzja męża mocno ją zabolała. Gwiazda TVN za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziła, że jej związek z Przemysławem Kossakowskim to już przeszłość, a mąż odszedł od niej zaledwie trzy miesiące po ślubie. Po 3 latach związku i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie. Minęło wiele miesięcy, jednak smutek nie mija. Zapewne możecie sobie wyobrazić, co czuję i jak trudny jest to czas dla mnie i dla Marysi - napisała na Instagramie. Fani nie ukrywają, że są w szoku, ale mocno wspierają Martynę Wojciechowską. Za to pod ostatnim zdjęciem na profilu Przemysława Kossakowskiego na Instagramie pojawiło się wiel bardzo ostrych komentarzy. Rozczarowani internauci...